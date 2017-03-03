Yol Durumu
  1. Karanlık sular!
  2. İşte o canavar

Biden’ecik yenge

ABD eski Başkan Yardımcısı ’ın aile sırrı ortaya çıktı. Biden’ın oğlu Hunter, yengesiyle aşk yaşıyormuş!

Biden’ecik yenge
ABD'nin eski Başkan Yardımcısı 'ın küçük oğlunun, 2015 yılında yaşamını yitiren ağabeyinin eşiyle birlikte olduğu ortaya çıktı. Biden'ın Delaware Başsavcısı olan oğlu Beau Biden, Mayıs 2015'te beyin kanseri sonucu hayatını kaybetti. Biden'in ölümü, aileyi derinden sarstı. Hunter Biden ağabeyinin ölümünden 5 ay sonra eşi Kathleen ile yollarını ayırdı. Ancak aile bu ayrılığı herkesten sakladı. Hunter Biden'ın yengesi Hallie ile aşk yaşadığı dedikoduları ABD'yi salladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Joe ve Jill Biden çifti, Hunter ile Hallie'nin ilişkilerinden haberdar olduklarını ve onlara destek verdiklerini açıkladı. Hunter Biden da, "Hallie ile ben, yaşanan zor zamanlara rağmen aşkı ve desteği birbirimizde bulduk. Bunun için çok mutluyuz. Ayrıca ailemizin de destek olması bizi şanslı hissettiriyor" diye konuştu.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar