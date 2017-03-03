Biden’ecik yenge

ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın küçük oğlunun, 2015 yılında yaşamını yitiren ağabeyinin eşiyle birlikte olduğu ortaya çıktı. Biden'ın Delaware Başsavcısı olanoğlu Beau Biden, Mayıs 2015'tebeyin kanseri sonucu hayatını kaybetti. Biden'in ölümü, aileyi derinden sarstı. Hunter Biden ağabeyinin ölümünden 5 ay sonra eşi Kathleen ile yollarını ayırdı. Ancak aile bu ayrılığı herkesten sakladı. Hunter Biden'ınyengesi Hallie ile aşk yaşadığıdedikoduları ABD'yi salladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Joe ve Jill Biden çifti, Hunter ile Hallie'nin ilişkilerinden haberdar olduklarını ve onlara destek verdiklerini açıkladı. Hunter Biden da, "Hallie ile ben,yaşanan zor zamanlara rağmenaşkı ve desteği birbirimizde bulduk. Bunun için çok mutluyuz. Ayrıca ailemizin de destek olması bizi şanslı hissettiriyor" diye konuştu.
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