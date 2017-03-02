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Temiz ortaklık

Temiz ortaklık
Danimarka'nın ünlü restoranı Noma'nın sına vurdu! Restoranda 13 yıldır bulaşıkçı olarak çalışan Gambiyalı Ali Sonko (62) restorana ortak oldu. Sonko, büyük müjdeyi Noma'nın sahibi Ren Redzepi'nin çalışanları için düzenlediği partide öğrendi. Ren Redzepi yaptığı konuşmada "Ali, Noma'nın ruhudur" dedi. Ali Sonko ise yeni ortaklığı ile ilgili "Doğrusunu söylemek gerekirse şoka girdim. Tabii ki çok, çok mutluyum" diye konuştu.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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