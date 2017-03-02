Temiz ortaklık

Danimarka'nın ünlü restoranı Noma'nın bulaşıkçısına piyango vurdu! Restoranda 13 yıldır bulaşıkçı olarakçalışan Gambiyalı Ali Sonko (62) restoranaortak oldu. Sonko, büyük müjdeyi Noma'nın sahibi Ren Redzepi'nin çalışanları için düzenlediği partide öğrendi. Ren Redzepi yaptığı konuşmada "Ali, Noma'nın ruhudur" dedi. Ali Sonko ise yeni ortaklığı ile ilgili "Doğrusunusöylemek gerekirse şoka girdim. Tabii ki çok, çok mutluyum" diye konuştu.
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