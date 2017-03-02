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'nin si 'i ettirdi

Temyiz si, 2011’de göstericilerin öldürülmesine iştirak ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü 'i ettirdi.

Sisinin mahkemesi Mübareki beraat ettirdi

Temyiz si, 2011'de göstericilerin öldürülmesine iştirak ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü 'i ettirdi.

Mübarek'in 25 Ocak 2011 devriminin ilk günlerinde göstericilerin öldürülmesine ortak olduğu suçlamasıyla yargılandığı dava sonuçlandı. Mısır Temyiz Mahkemesi, Mübarek'i beraat ettirdi.

Mahkemeye oğulları Cemal ve Ala ile katılan Mübarek, beraat hükmünün açıklanmasının ardından, "Elhamdülillah, Allahu ekber." dedi.

Mübarek, aynı zamanda mahkeme salonunda bulunan emniyet yöneticileri tarafından da tebrik edildi.

Kahire Ceza Mahkemesi Haziran 2012'de 239 göstericinin öldürülmesine iştirak ettiği gerekçesiyle Mübarek'i müebbet (25 yıl) hapis cezasına çarptırmıştı. Kararın temyiz edilmesi üzerine Mübarek yeniden yargılanmıştı.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe 20:25
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