Öteki Lon'dul'a

İngilizlerin dünyada İslam adını kullanarak dehşet saçan terör örgütleriyle bağlantısı bir kez daha kanıtlandı. Geçen hafta Ronald Fiddler isimli bir İngiliz ajanının DEAŞ içinde olduğu ortaya çıkmıştı. Geçmişte Pakistan ve Afganistan'da ajanlıktan tutuklanan Fiddler, son olarak ABD'nin esiri olmuş ve her defasında İngiliz diplomatların devreye girmesiyle serbest bırakılmıştı. Fiddler, Taliban'ın hapishanelerinden kurtulan tek kişi olarak tarihe geçmişti. Fiddler'den daha ünlü bir İngiliz terörist olan Samantha Lewthwaite'nin de DEAŞ'a katıldığı ortaya çıktı.



'O TAM BİR KILIK DEĞİŞTİRME UZMANI'

İngiltere'nin başkenti Londra'da 2005 yılındaki metro saldırısını düzenleyen intihar eylemcilerinden Germaine Lindsay'in eşi olan 'Beyaz Dul' lakaplı Samantha Lewthwaite, sonraki süreçte dünyanın dört bir yanında terör eylemlerine katılmıştı. İngiliz pasaportu dışında, farklı isimlerle Güney Afrika, Kanada ve Avustralya pasaportları da bulunan Samantha, terörist olduktan sonra bir daha görüntülenemedi. Onun varlığından haberdar olanlar sürekli yer değiştirdiğini ve kılık değiştirme uzmanı olduğunu söylemişti.



DÜNYADA GİTMEDİĞİ ÜLKE KALMADI

Londra'daki terör saldırısına karışan kocası ve kendisinin hayat hikayesini İngiliz gazetelerine yüzbinlerce euro karşılığında satan Samantha daha sonra sırra kadem bastı. Eş-Şebab'a katılan Beyaz Dul, Güney Afrika, Somali ve Kenya'da birçok terör eyleminin planlayıcısı oldu. Kenya'da 36 kişinin öldüğü alışveriş merkezi saldırısının emrini veren Samantha, daha sonra Ukrayna'da bile göründü. Toplam 400 kişinin katili olarak tanınan 33 yaşındaki İngiliz kadın uzun süredir ortalıkta görünmüyordu. İngiliz Mirror gazetesi Samantha'nın 3 yıl Somali'de saklandıktan sonra kilo verip, saçını boyayıp ve estetik ameliyat geçirip DEAŞ'a katıldığını yazdı. İngiliz teröristin burada 400 kişilik kadın suikastçı ordusunu eğitme görevi üstlendiği iddia edildi.



400 KİŞİNİN ÖLÜM EMRİNİ O VERDİ

En son Somali'de olduğu bilinen Samantha'nın kilo verip, estetik ameliyat geçirip DEAŞ'a gittiği öğrenildi.







BEYAZ DUL DEAŞ'A KATILDI

Kendi halinde bir genç kızken bir anda ölüm makinesine dönüşen Samantha'nın MI6 için çalıştığı iddia ediliyor.





* DEAŞ, Eş Şebab gibi örgütlerin en önemli isimlerinin İngiliz çıkması, akıllara Kraliçe'nin gizli servisi MI6'i getiriyor.