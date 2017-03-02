Pyongyang yönetimi, resmi haber ajansı KCNA aracılığıyla yayımladığı açıklamada, "işgal hazırlığı" olarak nitelediği ortak askeri tatbikat sırasında sularına tek bir top atışının dahi yapılması halinde "en sert misillemeyle amansızca yanıt verileceği" belirtildi.

Açıklamada, "Dünyaya ilan ettiğimiz bu tavrımız, hiçbir suretle boş laftan ibaret değildir." ifadeleri yer aldı.

Bu yılki tatbikat, Kuzey Kore'nin geçen ayki güdümlü füze testi ve Seul'ün Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın 13 Şubat'ta Malezya'da öldürülmesi olayının arkasında Pyongyang yönetiminin olduğuna dair iddiaları yüzünden iki ülke arasında gerginliğin yükseldiği bir döneme denk gelmişti.

Kore yarımadası ve karasularında devam eden yıllık askeri tatbikat, önceki yıllarda da Kuzey Kore yönetiminin tepkisine sebep olmuştu.