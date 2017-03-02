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'den Güney Kore ve 'ye tehdit

, iki gün önce başlayan Güney Kore- askeri tatbikatının yaratabileceği olası bir tehdide "amansız" yanıt vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Kuzey Koreden Güney Kore ve ABDye tehdit

Pyongyang yönetimi, resmi haber ajansı KCNA aracılığıyla yayımladığı açıklamada, "işgal hazırlığı" olarak nitelediği ortak askeri tatbikat sırasında sularına tek bir top atışının dahi yapılması halinde "en sert misillemeyle amansızca yanıt verileceği" belirtildi.

Açıklamada, "Dünyaya ilan ettiğimiz bu tavrımız, hiçbir suretle boş laftan ibaret değildir." ifadeleri yer aldı.

Bu yılki tatbikat, 'nin geçen ayki güdümlü füze testi ve Seul'ün Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın 13 Şubat'ta Malezya'da öldürülmesi olayının arkasında Pyongyang yönetiminin olduğuna dair iddiaları yüzünden iki ülke arasında gerginliğin yükseldiği bir döneme denk gelmişti.

Kore yarımadası ve karasularında devam eden yıllık askeri tatbikat, önceki yıllarda da Kuzey Kore yönetiminin tepkisine sebep olmuştu.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe 11:50
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Naim Naim

Ya değer bilmez vefasız Amerikalı kalleşlik yaparak bizdeki terör örgütünü desteklersin sana iyi yapıyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 02.03.2017 13:05
TEVFİK TEVFİK

EEEEE ABD ,BALTAYI TAŞA VURACAK ,SALDIRIRSA BU TÜYÜ BİTMEMİŞ ÇOCUK BAŞINA BÜYÜK BELA OLACAK ,

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 02.03.2017 12:04
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