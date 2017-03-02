Elma diliminden kulak yaptılar

Kanada'daki Ottawa Üniversitesi'nde çalışan bilim insanları, yapay organ üretmek için harekete geçti. Çalışmalar kısa sürede sonuç verdi. Doçent doktor Andrew Pelling, elma diliminden kulak üretti. Elma üzerinde insan dokusu ve hücreler geliştirdiklerini söyleyen Pelling, "Elma kulağını farelerde denedik. Kulağın kullanılabilirliği için klinik testlere devam edeceğiz" dedi.