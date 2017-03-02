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, 'a acımadı

ordusunun, 'a ait insansız hava aracı düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan, Ermenistana acımadı
ordusu, Ağdam bölgesinde 'a ait İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) düşürdü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ağdem bölgesi istikametinde Azerbaycan mevkileri üzerinde uçma girişiminde bulunan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait "X-55" İHA'sının Azerbaycan Hava Kuvvetleri Hava Savunma birimleri tarafından tespit edilerek imha edildiği bildirildi. Bakanlık, düşürülen İHA'nın görüntülerini paylaştı.



Ermenistan'ın yerli üretimi olan "X-55" İHA'sı Mart 2015'de görücüye çıkmıştı.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe 18:57
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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mehmet mehmet

acımayın her pisliği temizleyin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 02.03.2017 20:10
Ali Ali

İşgal edilen yerler alınana kadar devam.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 02.03.2017 19:38
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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