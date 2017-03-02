Almanlar okulda namaz kılmayı yasakladı

Okul idaresi, namaz kılan öğrencilerin, arkadaşlarına karşı kışkırtı oldukları gerekçesiyle bu kararın alındığını yazılı olarak öğretmenlere bildirdi. Yasak yazısında, kurallara uymayan öğrencilerin isimlerini tespit edilerek okul idaresine bildirilmesi istendi.

Eyalet Eğitim Bakanlığı Okul İdarelerinden sorumlu dairesi basın sözcüsü Dagmar Gro, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, okuldaki barışı zedeleyecek hareketler karşısında okul idaresinin bazı yasakları getirebileceğini, Wuppertal Johannes Rau Lisesi'inde okul barışını sağlayabilmek için, diğer öğrencilerin konuyu okul idaresine bildirmesinin ardından bu yasağın uygulandığını söyledi.