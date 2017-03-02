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Almanlar okulda namaz kılmayı yasakladı

'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Wuppertal kentinde, Wuppertal Johannes Rau Lisesi yönetimi, eğitim gören müslüman öğrencilerin namaz kılmasını yasakladı.

Almanlar okulda namaz kılmayı yasakladı

Okul idaresi, namaz kılan öğrencilerin, arkadaşlarına karşı kışkırtı oldukları gerekçesiyle bu kararın alındığını yazılı olarak öğretmenlere bildirdi. Yasak yazısında, kurallara uymayan öğrencilerin isimlerini tespit edilerek okul idaresine bildirilmesi istendi.

Eyalet Eğitim Bakanlığı Okul İdarelerinden sorumlu dairesi basın sözcüsü Dagmar Gro, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, okuldaki barışı zedeleyecek hareketler karşısında okul idaresinin bazı yasakları getirebileceğini, Wuppertal Johannes Rau Lisesi'inde okul barışını sağlayabilmek için, diğer öğrencilerin konuyu okul idaresine bildirmesinin ardından bu yasağın uygulandığını söyledi.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe 15:03
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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mehmet mehmet

korksanız da saklansanızda islam her yere hakim olacak çünkü mülk allahın. o mülkünde emirlerinin yani kurallarının geçmesini ister. onun için o sapı dinizden gerçek dine döneceksiniz

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evet0
hayır0
cevapla 02.03.2017 20:17
FatihSultan23 FatihSultan23

İşte alman avrupası pislik akan gerçek yüzleri ortaya çıktı bunların Türkiye ile anlaşamadığı tek nokta Müslüman Ülke olması, tüm avrupa terörist birliğini kurmaları da Dünyadaki Tüm Müslüman Ülkelerini yok etmektir, hala anlaşılmayan ne var ki bizdeki chpkk hdpkk fetö teröristi de bunlardan artık avrupa terörist birliğini gündem olarak kapatsak iyi olur, alman pisliklerine tamamen rest çekilmeli. Orada bulunan Türk görünümlü teröristleri Vatandaşlıktan çıkarılmalıdır.

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evet4
hayır1
cevapla 02.03.2017 15:44
Trezi Trezi

ey türk ve müslüman milleti! ASIRLARDAN BERÎ , BU AVRUPA AVRUPA , DEMOKRASÎ DEMOKRASÎ DEDÎYÎMÎZ ÖRNEK ALDIGIMIZ HAYRANLIK DUYDUGUMUZ VE BÎRÇOK ALANDA TATBÎK ETTÎYÎMIZ VE TATBÎK ETMEYE DEVAM ETTÎYÎMÎZ , BEYLER BAYANLAR , SIKI DURUNUZ , ÎSTEEEEE O AVRUPA DEDÎYÎMÎZ AVU RU PA . GÖRDÜKMÜ . BU DA HA DEVEDE KULAK . DAHA SI ÎLERÎDEN GELECEK ,DAHA FÎLMIN BASLANGICI . ÎYÎ SEYÎRLER.

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evet2
hayır0
cevapla 02.03.2017 15:30
yetim yetim

en sonunda islam dusmanlarina bu firsati verdiler goya musluman gorunen ulkeler zaten onlar asirlarca bu gunleri bekliyorlardi olan gercek muslmanca yasayan insanlara oldu helal olsun islam gorunen ulkelere alin yatlariniz altindan banyonuz sizlerin olsun simdi islamiyetin yayildigi senelere donuyoruz ozaman ebu cehil birtaneydi simdiyise binlerce

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evet2
hayır0
cevapla 02.03.2017 15:17
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