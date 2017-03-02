Alman lisesinden skandal namaz yasağı!

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Wuppertal kentinde, Wuppertal Johannes Rau Lisesi yönetimi, eğitim gören Müslüman öğrencilerin namaz kılmasını yasakladı.
Okul idaresi, namaz kılan öğrencilerin, arkadaşlarını kışkırttıkları gerekçesiyle bu kararın alındığını yazılı olarak öğretmenlere bildirdi. Yasak yazısında, kurallara uymayan öğrencilerin isimlerini tespit edilerek okul idaresine bildirilmesi istendi.
Eyalet Eğitim Bakanlığı Okul İdarelerinden sorumlu dairesi basın sözcüsü Dagmar Gro, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, okuldaki barışı zedeleyecek hareketler karşısında okul idaresinin bazı yasakları getirebileceğini, Wuppertal Johannes Rau Lisesi'inde okul barışını sağlayabilmek için, diğer öğrencilerin konuyu okul idaresine bildirmesinin ardından bu yasağın uygulandığını söyledi.
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