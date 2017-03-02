"BENCE TEHDİT DEĞİL"
Pentagon'da basın toplantısında konuşan Townsend, terör örgütü PKK/PYD'nin elebaşlarıyla görüştüğünü ve Türkiye'ye yönelik saldırılarla bağlantılarının olmadığını söylediğini iddia etti. Townsend terör örgütünün Türkiye için tehdit oluşturmadıklarını öne sürdü.
Türkiye'nin güneyinde terör tehdidi oluşturan PKK uzantısı YPG'yi savunan Townsend, "Ben geçtiğimiz iki yıl içerisinde (YPG'nin) Kuzey Suriye'den Türkiye'ye yönelik tehdit oluşturduğu veya saldırıları desteklediği yönünde sıfır kanıt gördüm" ifadelerini kullandı.
PYD'LİLERE VERİLEN SİLAH PKK'DA
ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye verdiği silahlar, Suriye'den Türkiye'ye geçen PKK'lılarda yakalandı. Obama döneminde DEAŞ ile mücadele adı altında terör örgütüne yoğun bir destek veren ABD, teröristlerin Türkiye'ye yönelik saldırılarını ise görmezden geldi. Trump yönetiminin yeni stratejisi beklenirken, Pentagon yoğun bir şekilde terör örgütü PKK/PYD propagandası yapmaya çalışıyor.
CENTCOM TERÖRE ARKA ÇIKTI
Geçen hafta terör örgütü PKK'nın kontrolünde bulunan bölgeyi ziyaret eden ABD'li CENTOM komutanı Votel de terör örgütü PKK/PYD'nin elebaşlarıyla görüşmüştü. Görüşmenin ardından ABD, terör örgütüne çok sayıda zırhlı araç göndermişti. CENTOM ise resmi sayfasında teröristlerin fotoğraflarını paylaşarak 'Savaşmaya hazırlar' notunu düşmüştü.
CENTOM'un Votel'in ziyaretiyle birlikte ABD'nin önemli medya organlarını da bölgeye götürdüğü ortaya çıkmıştı. Washington Post, New York Times gibi gazetelerin muhabirleri CENTOM'un desteği ile PKK/PYD'nin kontrol ettiği bölgeyi ziyaret ederek propaganda faaliyetlerine destek vermişti. Ziyaret sonrası Washington Post gazetesinde yer alan bir haberde PKK/PYD'li teröristler "Bizim için artık asıl tehdit IŞİD değil, Türkiye" ifadelerini kullanmıştı.
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Cümle alem duysun,en başta sen ABD ve uşakları,kanıta gerek yok SURİYE VE IRAKTA Türkiyenin istemediği hiçbir örgüt ve ülke artık at koşturamayacak.alın uşaklarınızı ve köpeklerinizi kendi çöplüğünüzde ötün.biz sizin geçmişinizide biliriz.ağzima doluyor küfürler ama ya sabır diyorum.
Bu amerika şerefsizlerine saldırıldığında Dünyayı ayağa kaldırırlar mesele Türkiye olduğunda sağır olup anlamadık derler pis teröristler aşağılık amerika bu pislik kovboyları Türkiye'den kovun ve girmelerine yasak konulmalı, amerika teröristin ana üs merkezidir.
ya sinist bu kadar insanımızı kim öldürdü pkk öldürmdei diyorsun ozaman siz yaptınız bunu saten pkknın bunu yapacak gücü yoktur o zaman bunu siz siyonistler yapıyorsunuz bu yanınıza kalmaz biz saten biliyoruzki siz pkknın ağa bablarısınız siz bizim gölgemizden korkarsınız ödlekler biz avrupanın başkentiyiz siz siyonistlerde bizi m hamallarımızsınız biz afrıkayı libyayı ırakı suriyeyi afganistanı açeyi doğu türkistanı çeçenistanı azerbaycanı herzaman korumaya devam edeceyiz siz siyonistleri biz yöneteceyiz
çünkü en büyük terörist abd.
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