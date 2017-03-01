DAEŞ karşıtı koalisyon yetkilisi ABD'li Korgeneral Stephen Townsend, Rusya'nın Suriye'de ABD'nin desteklediği YPG'yi yanlışlıkla bombaladığını bildirdi.
Korgeneral Townsend, yaptığı açıklamada Moskova'nın uyarılar üzerine Münbiç yakınlarındaki bölgeyi bombalamayı durdurduğunu belirtti:
"Çakışmayı önleme kanallarımızdan kısa sürede görüşme sağlanınca Moskova, bombalamayı durdurdu."
Washington ve Moskova, 2015 yılının ekim ayında, iki ülkenin uçaklarının Suriye hava sahasında karşı karşıya gelmesini önlemek amacıyla teknik bir anlaşma imzalamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, anlaşmanın Rus ve ABD'li hava güçlerinin Suriye hava sahasında karşı karşıya gelmesini önleyecek bir dizi kural ve sınırlama içerdiğini belirtiyor.
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zalimler gebersinki mazlumlar uzun yasasin rusya eger amac türkiyeye yardim etmekse dogru yoldasin nere de dogru yoldasin süper güc olmakta türkiyeye yardim etki allah da size yardim etsin abd ye karsi siz yalnizsiniz sakin ola kirim icin alcaklik yapmayin o zaman sende kirimin rusyanin olmadigina inanmaktasin demektirr sakin ola kendinizi de kandirmayin ki itibariniz abd gibi sarsilmasin
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