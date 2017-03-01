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İftihar heyeti

, Türkiye aleyhine çalıştı! Teröristlere sahip çıktı. Neyse ki ülkede bunun tersini düşünenler de vardı. Faymonville adlı köyde geleneksel Türk karnavalı yapıldı...

İftihar heyeti
Avrupa Birliği'nin başkenti terör örgütü PKK, DHKP-C ve FETÖ'ye kucak açtı! Ancak bu kez Belçika'da Türkiye'yi mutlu eden bir olay yaşandı. Kendilerini Türk köyü olarak tanımlayan Faymonville'deki geleneksel karnaval bu yıl da yapıldı. Her yaştan köylü, Türk bayraklarıyla festivale katıldı. Türkler'in yaşamadığı Faymonville'ye "Türk köyü" denilmesinin ardında ise ilginç bir rivayet vardı. Osmanlı'ya karşı kilisenin koyduğu vergileri ödemeyen Faymonville köylüleri, Müslümanlarla ittifak yaptıkları gerekçesiyle "Türk" olarak adlandırıldı.
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  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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