İftihar heyeti

Avrupa Birliği'nin başkenti Belçika terör örgütü PKK, DHKP-C ve FETÖ'ye kucak açtı! Ancak bu kez Belçika'da Türkiye'yi mutlu eden bir olay yaşandı. Kendilerini Türk köyü olarak tanımlayan Faymonville'deki geleneksel karnaval bu yıl da yapıldı. Her yaştan köylü, Türk bayraklarıyla festivale katıldı. Türkler'in yaşamadığı Faymonville'ye "Türk köyü" denilmesinin ardında ise ilginç bir rivayet vardı. Osmanlı'ya karşı kilisenin koyduğu vergileri ödemeyen Faymonville köylüleri, Müslümanlarla ittifak yaptıkları gerekçesiyle "Türk" olarak adlandırıldı.
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