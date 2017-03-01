AmerikaBirleşik Devletleribir kez daha OvalOfis skandalıyla sarsıldı.Eski devlet başkanıBill Clinton ile BeyazSaray stajyeri MonicaLewinsky'in buluşmanoktası olan Oval Ofis,şimdi de dize takıldı!ABD Başkanı DonaldTrump, Tarihi SiyahÜniversite veKolejler Birliği'ninüyelerini BeyazSaray'da ağırladı.Oval Ofis'tekigörüşmeye Trump'ınbaşdanışmanlarındanolan KellyanneConway de katıldı.Ancak 50 yaşındakiConway ayaktadurmak yerine kanepeyeadeta yayıldı. Üstelikyüksek topukluayakkabılarıyladizlerinin üzerindekaldı.saNKİ evin de!Skandal danışmanbir arada oturduğuyerden Trump ve onunlatanışmaya gelen misafirlerifotoğrafladı. Dış basındaalay konusu olan BeyazSaray danışmanı için"Kendini evinde hisset"başlıkları atıldı.
Beyaz Saray'daki Oval Ofis, 1998 yılında dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ile stajyeri Monica arasındaki ilişki ile gündeme gelmişti. İşte o ofis, bu kez de Trump'ın danışmanının oturuşuyla konuşuldu.
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