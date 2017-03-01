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Diz ofis!

Trump’ın ı Kellyanne Conway dünyayı dize getirdi! ’daki Oval Ofis’in kanepesine yayılıp başkanın toplantısını seyretti!

Diz ofis!
Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha Oval Ofis skandalıyla sarsıldı. Eski devlet başkanı Bill Clinton ile Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky'in buluşma noktası olan Oval Ofis, şimdi de dize takıldı! ABD Başkanı Donald Trump, Tarihi Siyah Üniversite ve Kolejler Birliği'nin üyelerini Beyaz Saray'da ağırladı. Oval Ofis'teki görüşmeye Trump'ın başlarından olan Kellyanne Conway de katıldı. Ancak 50 yaşındaki Conway ayakta durmak yerine kanepeye adeta yayıldı. Üstelik yüksek topuklu ayakkabılarıyla dizlerinin üzerinde kaldı. saNKİ evin de! Skandal danışman bir arada oturduğu yerden Trump ve onunla tanışmaya gelen misafirleri fotoğrafladı. Dış basında alay konusu olan Beyaz Saray danışmanı için "Kendini evinde hisset" başlıkları atıldı.



Beyaz Saray'daki Oval Ofis, 1998 yılında dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ile stajyeri Monica arasındaki ilişki ile gündeme gelmişti. İşte o ofis, bu kez de Trump'ın danışmanının oturuşuyla konuşuldu.
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  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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