Yol Durumu
  1. Diz ofis!
  2. İftihar heyeti

Büyük yumruk

Büyük yumruk
ABD'li efsanevi boksör Muhammed Ali'nin oğlu . (44) geçtiğimiz günlerde Miami Havalimanı'nda gözaltına alındı. Müslüman kimliği nedeniyle sorgulandı. 2 saat tutulup serbest bırakıldı. Büyük şok yaşayan Muhammed Ali Jr. şu açıklamayı yaptı: "Artık kendimi ABD'de güvende hissetmiyorum. Babam hayatta olsa 'Sen Müslümansın. Korkma konuş' derdi. Din özgürlüğünün engellenmesi anayasaya aykırı."
Etiketler:
  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar