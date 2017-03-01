Büyük yumruk

ABD'li efsanevi boksör Muhammed Ali'nin oğlu Muhammed Ali Jr. (44) geçtiğimiz günlerde Miami Havalimanı'nda gözaltına alındı. Müslüman kimliği nedeniyle sorgulandı. 2 saat tutulup serbest bırakıldı. Büyük şok yaşayan Muhammed Ali Jr. şu açıklamayı yaptı: "Artık kendimi ABD'de güvende hissetmiyorum. Babam hayatta olsa 'Sen Müslümansın. Korkma konuş' derdi. Din özgürlüğünün engellenmesi anayasaya aykırı."
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