Alman TV'leri parayla Türkiye'yi karalıyor

Uluslararası Diplomatlar Birliği Başkanı ve Almanya'nın en deneyimli diplomatlarından Günther Meinel çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Almanya'da 4,2 milyon Türk var. Yüzde 2'sinin Fetullahçı olduğu tahmin ediliyor. Bunlar şimdi Alman mahkemelerine Türkiye'de mal varlığımıza el konuluyor, tehdit ediliyoruz diye müracaatla bulunmaya başladılar.
TÜRKİYE ZORA GİRSİN DİYE
Bir sonuç alamayacaklar. Mahkemeler onları Türkiye zora girsin diye uluslararası mahkemelere yönlendirecek." Fetullah Gülen ve örgütü ilk olarak 1986 yılında Almanya'ya geldi. 1987 ve1988 yıllarında sayıları iyice artı. Örgütün böylesine büyümesi Almanya'yı rahatsız etti. Ancak daha sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'ne ABD'ye gitmelerine yol verildi."
SAVCILARA YA İLTİCA, YA DA GİDİN...
"Alman istihbara servisi BND FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'dan alacağını almıştır. Onlarla işi bitti. İki savcıya Nisan ayına kadar ya iltica edin ya da burayı terk edin diyecek. Referandumda eve mi hayır mı çıkacak bu kararda etkili olacaktır. Almanya referandumu yakından takip ediyor."
EVET ÇIKMASI ÇOK ÖNEMLİ
"Daha önce her istediklerini yapan, her bilgiyi alabildikleri liderler vardı. Erdoğan böyle olmadı. Eyvallah etmedi. Boyun eğmedi. Bunun rahatsızlığı içindeler. Almanya ve Avrupa bu yüzden referandumu önemsiyor. Evet çıkması çok önemli."
İKİ ALMAN TV'YE PARA AKITILIYOR
"Özellikle Almanya'nın iki büyük kanalında sürekli Türkiye aleyhine yayınlar yapılıyor. TV'ler bu haberleri üst makamlardan gelen talimatla yapıyorlar. Bu TV'lere Türkiye'yi karalamaları karşılığında çok para ödeniyor."
HAVALİMANINDA ŞOV YAPACAKTI
"Selahattin Demirtaş tutuklanacağını biliyordu. O yüzden Almanya'ya giderek bunu aktardı. Yanına Alman vekil alarak Türkiye'ye geldi. Alman vekillerin yanında alınmayı bekledi. Alınsaydı şov yapacaktı."
ALMAN VEKİLLER ERDOĞAN'I İSTEMİYOR!
Akşam'ın haberine göre; "Alman vekillerin yüzde 70'i Erdoğan'ın Almanya'ya mitinge gelmesini istemiyor. Ama "Türklere ne anlatırız" diye bunu söylemeye korkuyorlar. Erdoğan'ın gelişini engelleyemeyecekler. En az 30 bin kişi Erdoğan'ı dinlemeye gidecektir. Katılımın çok olmasını önlemek için polis yollları kesecek, barikatlar kuracaktır. Amaçları insanların bu mitinge gitmesini zorlaştırmak."
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almanyada yasayan hainleri cikaralim vatandasliktan,.alaman lar baksin bu hainlere,.!!
Bu iki TV de ARD ve ZDF olmasi gerekiyor - bu iki Devlet TVleri Fasistlerin Propaganda-Platformu`dur, alman Goebbels`in Yalan-Metodunu hergün kullanan, Türklerden de her ay para toplayip - daha dogrusu Harac toplayan, Nazilerin Propaganda-TVleridir!
3,5 MİLYON TÜRK ORADA NE İŞ YAPIYOR ANLAMIYORUZ..BİR AVUÇ PKK ORADA HER TÜRLÜ MİTİNG ETKİNLİK YAPIYOR..ALMANLAŞTINIZMI NEDİR BİLELİM..BİRLİK OLSANIZ ALMAN HÜKÜMETLERİ GERİ ADIM ATACAKTIR..BANKALARDA MİLYONLARCA EURONUZ VAR ÇOĞUNLUĞUNUZ VAR AMA TIK YOK..
MERKEL yahudi ve CIA-Mossad Ajanidir Kod adi ERIKA
Türk-Kökenliler bu seneki secimleri topluca BOYKOT etmelidirler. Cünkü alman partilerinin hepsi - HEPSI - Türkiye / Türklere / Müslümanlara karsi Rasist-Fasist-Siyaseti pesindeler. Merkel nasil sürekli Yalan-Makinasi gibi Türkiye`nin kapisina dikiliyorsa, bütün partiler de bu yalanlarla Türkleri savunuyormus gibi Melek oynuyorlar. Bu Türk-Kökenliler icin de büyük bir firsattir - Almanya`da sadece Isci-Köleleri degil, bu ülkede yasadiklarini ve haklarini savunacak güce sahip olduklarini da belirtme vaktidir. Secimlere muhakkak gitmelidirler - ama Oylari Boykot olmalidir! Not: Bazi alman Nazi-Medyasi Erdogan`ni Hitler ile karsilastirma cabasi icinde olasalar da, bütün Türkler sunu bilmelidirler ki, Hitler`in bütün Babarliklari Naziler tarafindan degil, tamamen bugünkü Almanlar tarafindan islenmistir. Bugün de kendi Barbarliklarindan kurtulmak icin isledikleri canilikleri baskasini suclayarak kurtulma cabasindadirlar. Almanya da yasayan bütün Türkler haklarini gerekirse sokakta aram
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