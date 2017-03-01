Alman TV'leri parayla Türkiye'yi karalıyor

Uluslararası Diplomatlar Birliği Başkanı ve Almanya'nın en deneyimli diplomatlarından Günther Meinel çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"Almanya'da 4,2 milyon Türk var. Yüzde 2'sinin Fetullahçı olduğu tahmin ediliyor. Bunlar şimdi Alman mahkemelerine Türkiye'de mal varlığımıza el konuluyor, tehdit ediliyoruz diye müracaatla bulunmaya başladılar.

TÜRKİYE ZORA GİRSİN DİYE

Bir sonuç alamayacaklar. Mahkemeler onları Türkiye zora girsin diye uluslararası mahkemelere yönlendirecek." Fetullah Gülen ve örgütü ilk olarak 1986 yılında Almanya'ya geldi. 1987 ve1988 yıllarında sayıları iyice artı. Örgütün böylesine büyümesi Almanya'yı rahatsız etti. Ancak daha sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'ne ABD'ye gitmelerine yol verildi."

SAVCILARA YA İLTİCA, YA DA GİDİN...

"Alman istihbara servisi BND FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'dan alacağını almıştır. Onlarla işi bitti. İki savcıya Nisan ayına kadar ya iltica edin ya da burayı terk edin diyecek. Referandumda eve mi hayır mı çıkacak bu kararda etkili olacaktır. Almanya referandumu yakından takip ediyor."

EVET ÇIKMASI ÇOK ÖNEMLİ

"Daha önce her istediklerini yapan, her bilgiyi alabildikleri liderler vardı. Erdoğan böyle olmadı. Eyvallah etmedi. Boyun eğmedi. Bunun rahatsızlığı içindeler. Almanya ve Avrupa bu yüzden referandumu önemsiyor. Evet çıkması çok önemli."

İKİ ALMAN TV'YE PARA AKITILIYOR

"Özellikle Almanya'nın iki büyük kanalında sürekli Türkiye aleyhine yayınlar yapılıyor. TV'ler bu haberleri üst makamlardan gelen talimatla yapıyorlar. Bu TV'lere Türkiye'yi karalamaları karşılığında çok para ödeniyor."

HAVALİMANINDA ŞOV YAPACAKTI

"Selahattin Demirtaş tutuklanacağını biliyordu. O yüzden Almanya'ya giderek bunu aktardı. Yanına Alman vekil alarak Türkiye'ye geldi. Alman vekillerin yanında alınmayı bekledi. Alınsaydı şov yapacaktı."

ALMAN VEKİLLER ERDOĞAN'I İSTEMİYOR!

Akşam'ın haberine göre; "Alman vekillerin yüzde 70'i Erdoğan'ın Almanya'ya mitinge gelmesini istemiyor. Ama "Türklere ne anlatırız" diye bunu söylemeye korkuyorlar. Erdoğan'ın gelişini engelleyemeyecekler. En az 30 bin kişi Erdoğan'ı dinlemeye gidecektir. Katılımın çok olmasını önlemek için polis yollları kesecek, barikatlar kuracaktır. Amaçları insanların bu mitinge gitmesini zorlaştırmak."