Yol Durumu
  1. Hollande konuşurken keskin nişancı 2 kişiyi vurdu
  2. Rusya ve Çin'den Esed'e yaptırıma veto

'tan 'ya şok suçlama

ABD Başkanı Donald , yönetimden basına sızan bilgilerin ve ülke genelinde hükümete yönelik protestoların arkasında eski Başkan Barack ’nın olduğunu öne sürdü.

Trumptan Obamaya şok suçlama

Başkan , televizyon kanalı Fox'da eski Başkan hakkında açıklamalar yaptı.

"Bence sızan bilgilerin arkasında Obama var çünkü onun adamları kesinlikle bunların arkasında." iddiasında bulunan Trump, "Bazı bilgilerin çok hassas olduğu bu sızıntılar muhtemelen Obamanın adamları tarafından yapılıyor. Çünkü bu insanlar ulusal güvenlik anlamında çok kötüler." görüşünü savundu.

"PROTESTOLARIN ARKASINDA OBAMA VAR"
Trump ayrıca ülke genelinde kendisine yönelik protestoların arkasında da Obama'nın olduğunu ileri sürdü. Bunun kendisini rahatsız etmediğini belirten Obama, "Bunu anlıyorum, çünkü siyaset biraz böyle. Bana karşı yapılan olayların arkasında olması da siyasetin bir parçası. Muhtemelen bu devam edecek. Bu olanlardan dolayı şaşırmadım çünkü işler biraz böyle yürüyor. Obama'nın kalmasını istediği bir çok politikayı değiştiriyorum." dedi.

Başkan Trump, istifa eden güvenlik ve istihbarat başdanışmanı emekli korgeneral Michael Flynn'ın yaptığı görüşmelerin basına sızmasının ardından hükümet içerisinden dışarı bilgi sızdırılmasına ilişkin eleştirilerini dile getirmişti.
Etiketler: ,
  • 28 Şubat 2017, Salı 20:55
YORUMLAR 10 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (10 yorum)
TURGAY TURGAY

BUGÜN SURİYEDEKKİ İÇ SAVAŞIN NEDENİ OBAMANIN BECERİKSİZLİĞİDİR

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.03.2017 09:03
yunus yunus

savaşlar obamanın eseri

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.03.2017 09:02
MUSTAFA MUSTAFA

OBAMA DÜNYAYI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ VE DEFOLUP GİTTİ.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.03.2017 09:01
murat murat

obama nın yüzü gibi içide kara................

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.03.2017 09:01
ANIL ANIL

BEN TRUMPU DESTEKLİYORUM

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.03.2017 09:00
Haberin tüm yorumlarını okuyun (10 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar