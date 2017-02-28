Başkan Trump, televizyon kanalı Fox'da eski Başkan Obama hakkında açıklamalar yaptı.

"Bence sızan bilgilerin arkasında Obama var çünkü onun adamları kesinlikle bunların arkasında." iddiasında bulunan Trump, "Bazı bilgilerin çok hassas olduğu bu sızıntılar muhtemelen Obamanın adamları tarafından yapılıyor. Çünkü bu insanlar ulusal güvenlik anlamında çok kötüler." görüşünü savundu.

"PROTESTOLARIN ARKASINDA OBAMA VAR"

Trump ayrıca ülke genelinde kendisine yönelik protestoların arkasında da Obama'nın olduğunu ileri sürdü. Bunun kendisini rahatsız etmediğini belirten Obama, "Bunu anlıyorum, çünkü siyaset biraz böyle. Bana karşı yapılan olayların arkasında olması da siyasetin bir parçası. Muhtemelen bu devam edecek. Bu olanlardan dolayı şaşırmadım çünkü işler biraz böyle yürüyor. Obama'nın kalmasını istediği bir çok politikayı değiştiriyorum." dedi.

Başkan Trump, istifa eden güvenlik ve istihbarat başdanışmanı emekli korgeneral Michael Flynn'ın yaptığı görüşmelerin basına sızmasının ardından hükümet içerisinden dışarı bilgi sızdırılmasına ilişkin eleştirilerini dile getirmişti.