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Trump’a ağır kroşe

Çapkınlıklarıyla ün salan , bu defa sert kayaya çarptı! Amerika’lı boksör , eski eşi Robin Given ile aralarında çıkan aşk dedikoduları nedeniyle ofisini bastı!

Trump’a ağır kroşe
Amerika'nın 45'inci Başkanı , çapkınlıklarıyla da herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Ancak bu defa sert kayaya çarptı! Amerika'nın efsane boksörü Mike Tyson, geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında Trump ile 90'lı yıllarda aralarında geçen ilginç bir diyaloğu anlattı. Buna göre Tyson'ın o yıllarda evli olduğu Amerikalı model ve aktris Robin Given ile Trump aralarında aşk dedikoduları çıktı! Durumu öğrenen efsanevi boksör, soluğu Trump'ın ofisini bastı. Tyson'ın "Benim karımla mı yattın?" sorusunu Trump, da "Bu çok saçma. Sana yemin ediyorum ki böyle bir şey olmadı" diye yanıtladı.
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  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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