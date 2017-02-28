El Bab'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esed ordusu ve rejim yanlısı yabancı terörist gruplar, son bir hafta içinde Halep'in doğusunda Bab ilçesinin güneyinden ilerlemeye devam ederek Tadif beldesi dahil 22 yerleşim yerini terör örgütü DEAŞ'tan aldı. DEAŞ, rejim güçlerine kayda değer bir direniş göstermedi.
PYD'YE DE KORUMA KALKANI
İlerlemenin neticesinde rejim ordusu ve İran destekli gruplar, PYD/PKK'nın kontrolündeki Münbiç ilçesine ulaştı. Böylece, Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu tarafından ele geçirilen Bab ilçesinin güneyine konuşlanan rejim güçleri, Rakka'ya giden güzegahı kesti.
ÖSO'YA ENGEL OLMAK İÇİN DEAŞ
Rejim güçleri, ÖSO'nun harekata devam etmesine engel olmak için DEAŞ'la arasına tampon bölge oluşturdu. Türkiye, DEAŞ'a karşı ortak mücadele çerçevesinde Rakka operasyonunu birlikte gerçekleştirmeyi teklif etmişti.
MÜNBİÇ'TE REJİMİN ROLÜ
Türkiye bir taraftan da Münbiç'teki PYD/PKK teröristlerinin ilçeyi terketmesi ve ABD yönetiminin bu konuda verdiği sözü yerine getirmesi için baskı yapıyor.
Son gelişmelerin ardından, ilçeye ulaşan rejim güçlerinin, iç savaşta yoğun bir işbirliği yaptığı örgüte bölgede tutunması için doğrudan destek verme ihtimali de güçlendi.
kalan karakter 1000
Demekki adamlar önümüzü kesmek için taktik geliştiriyor bu durumda ne yapacaksın .Sen aklını ve çözüm odaklı zekanı kuıllanarak onları sahadan atmak ve tehlikeyi bertaraf etmek için kendi taktiğini geliştireceksin.ne güzel burnumuzun dibinde bilumum Türk kanı içiciler bize saldıracaklar güvenliğimizi istikrarımızı bozacaklar TÜRKLERDE seyredecekler yok öyle yağma bu konuda tereddüt eden ihmalkar davranan devletin geleceğini tehlikeye atar.Burası bizim coğrafyamızın devamı ve bizim sözümüzde geçecek.
SURİYE REJİMİ KENDİ ÜLKESİNİ BÖLÜP DEVLET KURMAYA KALKIŞANI DESTEKLİYORSA EĞER, AHMAKLIĞIN DİP YAPTIĞI NOKTA, DAHA ÖTESİ YOK.
1915, Rusya, Ermeni ayaklanması, Lavrov Ailesi, tehcir, tren yolu, Ayn El-Arap (Kobani), Lazkiye, İntikam, büyük ermeistan, ASALA, PKK=YPG, Kantonlar, terör koridoru, Rusya'nın Lazkiye'ye yerleşmesi, Lavrov'un politikaları, Suriye rejiminin Afrin ve Menbiçi bağlama çabaları, LAVROV PYD=PKK yakınlığı, Astanaya davet vs. vs.vs. .... ABD nasıl ki Erbil'i terör koridorlarıyla Akdeniz'e açmak istiyorsa, LAVROV da Ermenistan'ı aynı terör koridorlarıyla Akdeniz'e açmak istiyor. SONUÇ: Rusların böyle bir amacı yoksa, bu sadece Rusya'nın içindeki gizli örgütlerin bir planıysa Türkiye-Rusya ilişkilerinde LAVROV'u devre dışı bırakın. Birilerinin, Rusları dış dünyaya bağlayan barışçıl insanları ortadan kaldırması, Rus devletinin içindeki paralel bir yapının önündeki engellerin kaldırıldığı ve böylece bu yapının desteklendiği düşüncesini doğuruyor. Bu yapı, Rusya'nın içine kapanmasına, Batı ile savaş konumuna gelmesine sebep olur. Hatta Ruslarla bizi karşı karşıya getirebilir. Bunun işaretleri var.
esada bak kendi topraklarını işgal eden bölen deaş pyd ile işbirliği içinde hani rus gavuru deaş karşısında idi hep yalan münbiçe gireli ne olursa olsun
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.