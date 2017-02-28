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konuşurken keskin nişancı 2 kişiyi vurdu

Fransa Cumhurbaşkanı François Tours-Bordeaux hızlı tren hattının açılış töreninde konuşma yaparken, bir askerin silahının yanlışlıkla ateş alması kısa süreli paniğe yol açtı.

Hollande konuşurken keskin nişancı 2 kişiyi vurdu

'ı koruyan özel keskin nişancı timi, Villognon kasabasındaki tören alanının etrafındaki çatılarda konuşlandı.

Cumhurbaşkanı Hollande konuşmasını yaptığı sırada, tören alanına 100 metre uzaklıktaki bir çatıda bulunan askerlerden birinin silahı yer değiştirme sırasında ateş aldı.

Hollande konuşurken keskin nişancının silahı ateş aldı

Kısa süreli paniğe neden olan olayda 2 sivil yaralandı.

Silah sesine rağmen konuşmasına ara vermeyen Hollande, daha sonra yaralılara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Charente Bölge Valisi Pierre N'Gahane, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu, kazaya neden olan askerle ilgili idari soruşturma açılacağını bildirdi.
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  • 28 Şubat 2017, Salı 21:58
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