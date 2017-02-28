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Etna yeniden faaliyete geçti

Sicilya Adası'ndaki aylar sonra yeniden lav püskürtmeye başladı. Yetkililer, dağ yakınındaki yerleşim yerleri için herhangi bir risk bulunmadığını ifade ederken, püskürtmeler dolayısıyla bölgede irili ufaklı sismik hareketliliklerin de kaydedildiği belirtildi.

Etna yeniden faaliyete geçti
'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda bulunan aktif Etna'da yeniden lav püskürttü.

Aylardır faaliyette olmayan volkanik yanardağ Etna, dün gece lav ve kül püskürtürken, Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü de Etna ve civarında turuncu alarm verdi.

Öte yandan Etna lav püskürtünce oluşan kül bulutları nedeniyle genellikle ulaşıma kapatılan Katanya kentindeki Fontonarossa Havaalanı'nın açık kalmaya devam ettiği bildirildi.

'nın halen aktif olan en yüksek yanardağı Etna'da dün gece başlayan hareketliliğin çevre iller Katanya ve bu yıl G7 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Taormina kentinden de görüldüğü aktarıldı.
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  • 28 Şubat 2017, Salı 18:47
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