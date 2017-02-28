En yaşlı lider

ZimbabVe'nin Devlet Başkanı Robert Mugabe, dün 93'üncü yaş gününü kutladı. Dünyanın en yaşlı lideri unvanına sahip olan ve 37 yıldır ülkeyi yöneten Mugabe, kutlama töreninde konuşan Mugabe, 2018 yılında düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.