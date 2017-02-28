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Bin Ladin’in damadı öldürüldü

Bin Ladin’in damadı öldürüldü
Usame Bin Ladin'in damadı olan terör örgütü El Kaide'nin 2 numarası 'nin, içinde bulunduğu araç İdlib'te hareket halindeyken füzeyle vuruldu. ABD'nin insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 59 yaşındaki Hayral Masri öldü. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, operasyonu doğruladı.
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  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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