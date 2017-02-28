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Azerbayan

’da FETÖ ile mücadele için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirildiği söylenen , düşmanlarına meydan okudu: Siyaset sadece erkeklerin işi değil. İktidara muhalif olabilirsin, fakat ülkene muhalif olmamak lazım. Bu konuda Azerbaycan’ın çıkarlarını koruyacağım.

Azerbayan
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mehribah Aliyeva'yı yardımcılığına getirdi, ülkede çeşitli söylentiler başgösterdi. Rusya Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Sergey Markov, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mehriban Aliyeva'yı, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı olarak görevlendirmesini ise "Fetullah Gülen ağı Azerbaycan'da da etkin. Onları kuracağı kumpaslara karşı Cumhurbaşkanı bu makamı en yakınındaki isme verdi. Bu çok doğru bir hamle..." şeklinde yorumladı. Mehriban Aliyeva ise yeni görevi sonrası ilk kez konuştu.

BAŞKAN OLMAM
Rus medyasına konuşan Aliyeva, "2018'deki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı için aday olacak mısınız?" sorusunu "Cumhurbaşkanlık makamını düşünmedim ve düşünmüyorum. Gelecekte ne olacak diye tahminde bulunmak kesinlikle verimsiz bir meşguliyet" diyerek yanıtladı. Muhalefetin eleştiri politikasını da eleştiren Aliyeva konuyla ilgili şunları ifade etti: "Ben sağlıklı, yapıcı eleştirileri dinlemeye hazırım. İktidara muhalif olabilirsin, fakat kendi ülkene muhalif olmamak lazım. En korkunç olanı da budur." Aliyeva, ülkesinde başlıca olarak sosyal sorunların çözümüyle uğracaşağını anlatarak, "Öncelikle, az gelirli vatandaşların sorunları... Devlet görevinde çalışırken insanlığı korumak lazım. En korkunç olanı ise vurdumduymazlık ve ilgisizlik... Sonuç olarak Azerbaycan'ın ve halkın çıkarlarını koruyacağım. Bu da Azerbaycan halkı için en güzel iş" dedi. Bazı eski Sovyet cumhuriyetlerinde Rus diline az ilginin gösterildiğini eleştiren Aliyeva şöyle dedi:

KADINLAR DA OLMALI
"Biz ailede hem Rusça hem de Azerice konuşuyoruz. Her iki dili kullanıyoruz. Bu ülkemizin zenginliklerinden biri... Birçok eski Sovyet cumhuriyetlerinde durum tamamen farklı." Aliyeva, ayrıca kadınların aktif siyaset yapması gerektiğini söyleyerek "Siyaset sadece erkeklerin işi değil" ifadeleri kullandı.
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  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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