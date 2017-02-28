Azerbaycan’da FETÖ ile mücadele için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirildiği söylenen Mehriban Aliyeva, düşmanlarına meydan okudu: Siyaset sadece erkeklerin işi değil. İktidara muhalif olabilirsin, fakat ülkene muhalif olmamak lazım. Bu konuda Azerbaycan’ın çıkarlarını koruyacağım.
AzerbaycanCumhurbaşkanı İlhamAliyev, eşi MehribahAliyeva'yı yardımcılığınagetirdi, ülkede çeşitli söylentilerbaşgösterdi. Rusya SiyasiAraştırmalar EnstitüsüMüdürü Sergey Markov,Azerbaycan Cumhurbaşkanıİlham Aliyev'in eşi MehribanAliyeva'yı, CumhurbaşkanıBirinci Yardımcısı olarakgörevlendirmesini ise "FetullahGülen ağı Azerbaycan'dada etkin. Onları kuracağıkumpaslara karşıCumhurbaşkanı bu makamıen yakınındaki isme verdi.Bu çok doğru bir hamle..."şeklinde yorumladı. MehribanAliyeva ise yeni görevi sonrasıilk kez konuştu.
BAŞKAN OLMAM
Rus medyasına konuşan Aliyeva, "2018'deki seçimlerdeCumhurbaşkanlığı için adayolacak mısınız?" sorusunu "Cumhurbaşkanlık makamını düşünmedim ve düşünmüyorum. Gelecekte ne olacak diye tahminde bulunmak kesinlikle verimsiz bir meşguliyet" diyerek yanıtladı. Muhalefetin eleştiri politikasını da eleştiren Aliyeva konuyla ilgili şunları ifade etti: "Ben sağlıklı, yapıcıeleştirileri dinlemeye hazırım.İktidara muhalif olabilirsin,fakat kendi ülkene muhalifolmamak lazım. En korkunçolanı da budur." Aliyeva, ülkesinde başlıca olarak sosyal sorunların çözümüyle uğracaşağını anlatarak, "Öncelikle, az gelirli vatandaşların sorunları... Devlet görevinde çalışırken insanlığı korumak lazım. En korkunç olanı ise vurdumduymazlık ve ilgisizlik... Sonuç olarak Azerbaycan'ın ve halkın çıkarlarını koruyacağım. Bu da Azerbaycan halkı için en güzel iş" dedi. Bazı eski Sovyet cumhuriyetlerinde Rus diline az ilginin gösterildiğini eleştiren Aliyeva şöyle dedi:
KADINLAR DA OLMALI
"Biz ailede hem Rusça hem de Azerice konuşuyoruz. Her iki dili kullanıyoruz. Bu ülkemizin zenginliklerinden biri... Birçok eski Sovyet cumhuriyetlerinde durum tamamen farklı." Aliyeva, ayrıca kadınlarınaktif siyaset yapmasıgerektiğini söyleyerek"Siyaset sadece erkeklerinişi değil" ifadeleri kullandı.
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