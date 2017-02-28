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Amerika’nın yeni i

Amerika’nın yeni icadı
Donald 'ın Başkan seçilmesinden rahatsız olan lar da kollarını sıvadı! Sosyal medyadan örgütlenen Amerikalı cadılar Trump'ı başkanlık koltuğundan etmek için cuma gece yarısı toplu 'bağlama sü' yaptı. Cadılık ritüellerine inananlar, cuma gece yarısı önceden belirlenen sözleri tekrar ederek, Trump'ın fotoğrafını yaktı. 'Toplu büyü ayinine' katılanlardan Trump görevden ayrılana kadar, ayın hilal pozisyonundan dolunaya doğru ilerlediği her gece yarısı bu ritüeli tekrarlaması istendi. Ritüel için gerekle malzemeler ise şu şekilde sıralandı: Trump'ın 'övücü olmayan' bir fotoğrafı, bir tas su, Kule Tarot kağıdı ve turuncu bir mum.
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  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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