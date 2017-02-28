Amerika’nın yeni icadı

Donald Trump'ın Başkan seçilmesinden rahatsız olan cadılar da kollarını sıvadı! Sosyal medyadan örgütlenen Amerikalı cadılar Trump'ı başkanlık koltuğundan etmek için cuma gece yarısı toplu 'bağlama büyüsü' yaptı. Cadılıkritüellerine inananlar, cumagece yarısı önceden belirlenensözleri tekrar ederek, Trump'ınfotoğrafını yaktı. 'Toplu büyü ayinine' katılanlardan Trump görevden ayrılana kadar, ayın hilal pozisyonundan dolunaya doğru ilerlediği her gece yarısı bu ritüeli tekrarlaması istendi. Ritüel için gerekle malzemeler ise şu şekilde sıralandı: Trump'ın 'övücü olmayan' bir fotoğrafı, bir tas su, Kule Tarot kağıdı ve turuncu bir mum.
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