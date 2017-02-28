ABD Merkez Komutanlığı, resmi Twitter hesabından provakatif bir paylaşımlarda bulundu.

Komutanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımların ilkinde, "Talep üzerine DEAŞ'a karşı savaşan daha fazla kadın savaşçının fotoğrafını paylaşıyoruz." ifadeleriyle birlikte 3 kadının fotoğrafı paylaşıldı.

"SAVAŞMAYA HAZIRLAR"

Ardından yapılan paylaşımda, "Savaşmaya hazırlar" ifadeleriyle birlikte yine silahlı bir grup kadının fotoğrafı paylaşıldı. Paylaşılan fotoğrafta, arka planda yer alan bir binada başını terör örgütü YPG'nin çektiği Suriye Demokratik Güçleri'ne ait bir bayrak da görülüyor.



