ABD Merkez Komutanlığı, resmi Twitter hesabından provakatif bir paylaşımlarda bulundu.
Komutanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımların ilkinde, "Talep üzerine DEAŞ'a karşı savaşan daha fazla kadın savaşçının fotoğrafını paylaşıyoruz." ifadeleriyle birlikte 3 kadının fotoğrafı paylaşıldı.
"SAVAŞMAYA HAZIRLAR"
Ardından yapılan paylaşımda, "Savaşmaya hazırlar" ifadeleriyle birlikte yine silahlı bir grup kadının fotoğrafı paylaşıldı. Paylaşılan fotoğrafta, arka planda yer alan bir binada başını terör örgütü YPG'nin çektiği Suriye Demokratik Güçleri'ne ait bir bayrak da görülüyor.
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karın ağrıları arttı bu conilerin yakın zamanda münbiç hiç teddütsüz alınmalı ve bu pisliklerden temizlenmeli.elin conisi bunlara bedava silah ermez.var bu conilerin bir hainliği var vaaaaarrr
rusya bahanesi ile nato kılıfıyla kuzeyimizi sardınız! şimdi güneyimizi de ne ingiltere nede rusya'ya bırakmıyacağınız anlaşıldı! zaten batımızda ab'nin yönetim çarkını ingiltere'yi kaçırtarak yeniden her zaman ki savaş oyuncağınız almanya ile düzenlediz! türkiye'yi sararak ne hesap peşidesiniz! ayrıca rusya'yı kullanmanız çin ve türkiye korkusundan ve bu korkuyu rusya'ya aşılamanızda dahiyane ama en büyük dahi tuzakcı sizin planlarınızın da üstünde! pkk mı yoksa fetö mü? sorusuna pkk,pyd,ypg cevabı olmalı ! çünkü fetö'yü kanada'ya vererek ancak ingilizleri kandırsınlar ama onlar bu kurnazlıkla hiç yemezse de yedik gözükür dev fil abd'yi tatmin için.
Dünyada o kadar müslümünları birbirine düşürüp kan akıttınız o kanda öyle bir boğulacaksınız ki yalvara yalvara gebereceksiniz ve hiçbir yardımcınız olmayacak kefere batı
ypg bunlari peskes cekiyordur herseyini satar bu adii ler yeterki silah verilsin türkiyeye karsi yerine hedef baska millet olsaydi simdiye kürt devletini coktan kurmustunuz abd nin gaziyla sizi bizim basimiza hemde sinirimiza yerlestirdiler mesru görünmek icin aslina abd aslina israil var diger ahmaklarda ab oluyor güya kutsal topraklari korumus oluyorlar ulan kirolar hz isa crmiha gererken neredeydiniz bukadar caba neden göstermediniz söyleyim isa kudüs bahane iblise hizmet yapmak sahane sizin amaciniz bu bu kadar kendinizi kabetmis siniz seytan sizide cehenneme görürünce görürsünüz ananizin hürekesini
AMERIKALI TERÖRIST KATILLER BU TVEETLERI DE YANLISLIKLA ATMISTIR MASUM SIVILLERI NEDENSE HEP YANLISLIKLA ÖLDÜRÜYOR.
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