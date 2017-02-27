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’lık eylem

Oscar’lık eylem
ABD'nin Los Angeles kentinde dün gece düzenlenen Oscar ödül töreni öncesi gerginlik çıktı. ödül törenlerini protesto etmek amacıyla Dolby Tiyatrosu önünde toplanan ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, ABD basını ve Oscar aleyhine sloganlar attı. Tiyatronun girişindeki kırmızı halının yanında slogan atan grup, daha sonra sessizce dağıldı. Grubu sözlü olarak taciz ederek pankartları kıran bir kişi ise gözaltına alındı.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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