Oscar’lık eylem

ABD'nin Los Angeles kentinde dün gece düzenlenen Oscar ödül töreni öncesi gerginlik çıktı. Oscar ödül törenlerini protesto etmek amacıyla Dolby Tiyatrosu önünde toplanan ABDBaşkanı DonaldTrump destekçileri, ABD basını ve Oscar aleyhine sloganlar attı. Tiyatronun girişindeki kırmızı halının yanında slogan atan grup, daha sonra sessizce dağıldı. Grubu sözlü olarak taciz ederek pankartları kıran bir kişi ise gözaltına alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.