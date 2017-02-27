Nazi kafası

Milli projelerle büyüyen Türkiye, Almanya'yı rahatsız etti! Terör örgütü FETÖ ve PKK operasyonlarından rahatsız olan Almanya, teröristlere kol-kanat germekten de çekinmedi. Ülkemize yönelik karalama kampanyalarına hız verildi. Algı operasyonu için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hedef seçildi. Erdoğan düşmanlığı, devlet okullarına kadar girdi. Köln kentinde bir lisede patlak veren skandal, Türkiye düşmanlığının geldiği noktayı gözler önüne serdi. Irkçı Alman öğretmenler, çocuklara skandal bir ev ödevi verdi. Öğrencilerden Erdoğan Türkiye'si ile Nazi lideri Adolf Hitler'in Almanya'sını karşılaştırmaları istendi. Katliam mimarı Hitler ile Erdoğan'ın yan yana getirilmesi bazı öğrencilerin tepkisini çekti. Ödeve itiraz eden öğrenciler fişlendi. Notları kırılan öğrenciler dava açacaklarını söyledi. Alman gazeteci Martin Lejeune, skandalı belgeleriyle gözler önüne serdi.