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Melania farkı

ABD Başkanı , göçmenleri ülkeden atmaya karar verdi. Oysa Melania Trump da Sloven asıllı bir göçmendi. ABD basını, First Lady’e dikkat çekti: 2017’de ülkeye gelseydi sınır dışı edilebilirdi

Melania farkı
ABD Başkanı Donald Trump, görevi devraldığı 20 Ocak'tan beri verdiği kararlarla tepki çekti. Göçmen karşıtı Trump, ilk olarak 7 Müslüman ülke vatandaşının ülkeye girişini engelledi. Ardından oturma izni olmayan ve devlet kurumlarına yanlış bilgi veren göçmenlerin sınır dışı edilmesini istedi. Senelerdir ABD'de yaşayan binlerce göçmen sınır dışı edilirken, bir o kadarının da ABD'ye girişine izin verilmedi. Oysa göçmen karşıtı bir siyaset izleyen Trump'ın eşi Melania Trump da bir göçmendi. Trump'ın sert dille eleştirdiği Amerikan basını, "ABD'nin First Lady'si Sloven asıllı Melania Trump, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde ABD'ye gelseydi durumu ne olacaktı?" sorusunu gündeme getirdi. ABD'li haber ajansı Associated Press (AP), First Lady'nin göçmenlik dosyasını gözler önüne serdi. AP, 1996'da Slovenya'dan ABD'ye giden ve çalışma izni olmaksızın çalışan Melania Trump'ın 2001'de Yeşil Kart'a başvurduğunu bildirdi. Ancak First Lady'nin bu başvuruların hiçbirinde yasa dışı çalışma deneyimlerinden bahsetmediği kaydedildi. Melania Trump, eğer ABD Başkanı eşi 'ın yürürlüğe koyduğu göçmenlik talimatlarına göre değerlendirilseydi, ABD'den sınır dışı edilecekti. Göçmenlik avukatı Hasan Seyfullah, "Mevcut kararname 1996'da yürürlükte olsaydı, First Lady kesinlikle sınır dışı önceliği olan göçmenlerden biri olurdu. Tartışmasız bir biçimde vize statüsünü ihlal etmiş" diyerek konuya açıklık getirdi.

MEDYAYA REST ÇEKTİ
Başkanlık yarışının ilk aylarından itibaren ana akım Amerikan medyasının kendisine yönelik tarafsız davranmadığını iddia eden ABD Başkanı Trump, basını hedef seçti. Amerikan medyasına "Yalancı" demekten çekinmedi. Beyaz Saray'da düzenlenen bir toplantıya New York Times ve CNN gibi medya organları kabul edilmedi. Trump, son olarak Twitter'dan 29 Nisan'da düzenlenecek Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine katılmayacağını bildirdi. 1920'dan beri her yıl geleneksel olarak düzenlenen yemeğe, medyanın yanı sıra iş dünyası ve siyasetin önemli isimleri de katılıyor. ABD başkanları da törende konuşma yapıyor.
Etiketler:
  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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