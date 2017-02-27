Melania farkı

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenleri ülkeden atmaya karar verdi. Oysa Melania Trump da Sloven asıllı bir göçmendi. ABD basını, First Lady’e dikkat çekti: 2017’de ülkeye gelseydi sınır dışı edilebilirdi
ABD Başkanı DonaldTrump, görevi devraldığı20 Ocak'tan beri verdiğikararlarla tepki çekti. Göçmen karşıtıTrump, ilk olarak 7 Müslüman ülkevatandaşının ülkeye girişini engelledi.Ardından oturma izni olmayan vedevlet kurumlarına yanlış bilgi verengöçmenlerin sınır dışı edilmesiniistedi. Senelerdir ABD'de yaşayanbinlerce göçmen sınır dışı edilirken,bir o kadarının da ABD'ye girişineizin verilmedi. Oysa göçmen karşıtıbir siyaset izleyen Trump'ın eşiMelania Trump da bir göçmendi.Trump'ın sert dille eleştirdiğiAmerikan basını, "ABD'nin FirstLady'si Sloven asıllı MelaniaTrump, Donald Trump'ınbaşkanlığı döneminde ABD'yegelseydi durumu ne olacaktı?"sorusunu gündeme getirdi. ABD'lihaber ajansı Associated Press(AP), First Lady'nin göçmenlikdosyasını gözler önüne serdi. AP,1996'da Slovenya'dan ABD'ye gidenve çalışma izni olmaksızın çalışanMelania Trump'ın 2001'de YeşilKart'a başvurduğunu bildirdi. AncakFirst Lady'nin bu başvurularınhiçbirinde yasa dışı çalışmadeneyimlerinden bahsetmediğikaydedildi. Melania Trump,eğer ABD Başkanı eşiDonald Trump'ınyürürlüğe koyduğugöçmenliktalimatlarına göredeğerlendirilseydi,ABD'den sınır dışıedilecekti. Göçmenlik avukatıHasan Seyfullah, "Mevcutkararname 1996'da yürürlükteolsaydı, First Lady kesinlikle sınırdışı önceliği olan göçmenlerden biriolurdu. Tartışmasız bir biçimdevize statüsünü ihlal etmiş" diyerekkonuya açıklık getirdi.
MEDYAYA REST ÇEKTİ
Başkanlık yarışının ilk aylarından itibaren ana akım Amerikan medyasının kendisine yönelik tarafsız davranmadığını iddia eden ABD Başkanı Trump, basını hedef seçti. Amerikan medyasına "Yalancı" demekten çekinmedi. Beyaz Saray'da düzenlenen bir toplantıya New York Times ve CNN gibi medya organları kabul edilmedi. Trump, son olarak Twitter'dan 29 Nisan'da düzenlenecek Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine katılmayacağını bildirdi. 1920'dan beri her yıl geleneksel olarak düzenlenen yemeğe, medyanın yanı sıra iş dünyası ve siyasetin önemli isimleri de katılıyor. ABD başkanları da törende konuşma yapıyor.
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