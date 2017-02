Melania farkı

Başkanıgörevi devraldığı'tan beri verdiğikararlarla tepki çekti. Göçmen karşıtıTrump, ilk olarak 7 Müslüman ülkevatandaşının ülkeye girişini engelledi.Ardından oturma izni olmayan vedevlet kurumlarına yanlış bilgi verengöçmenlerin sınır dışı edilmesiniistedi. Senelerdir ABD'de yaşayanbinlerce göçmen sınır dışı edilirken,bir o kadarının da ABD'ye girişineizin verilmedi. Oysa göçmen karşıtıbir siyaset izleyen Trump'ın eşida bir göçmendi.Trump'ın sert dille eleştirdiğiAmerikan basını,sorusunu gündeme getirdi. ABD'lihaber ajansıFirst Lady'nin göçmenlikdosyasını gözler önüne serdi. AP,'da Slovenya'dan ABD'ye gidenve çalışma izni olmaksızın çalışan'ın 2001'de YeşilKart'a başvurduğunu bildirdi. Ancak'nin bu başvurularınhiçbirinde yasa dışı çalışmadeneyimlerinden bahsetmediğikaydedildi. Melania Trump,eğer ABD Başkanı eşi Donald Trump 'ınyürürlüğe koyduğugöçmenliktalimatlarına göredeğerlendirilseydi,ABD'den sınır dışıedilecekti. Göçmenlik avukatı, "Mevcutkararname 1996'da yürürlükteolsaydı, First Lady kesinlikle sınırdışı önceliği olan göçmenlerden biriolurdu." diyerekkonuya açıklık getirdi.Başkanlık yarışının ilk aylarından itibaren ana akım Amerikan medyasının kendisine yönelik tarafsız davranmadığını iddia eden ABD Başkanı Trump, basını hedef seçti. Amerikan medyasına "Yalancı" demekten çekinmedi. Beyaz Saray'da düzenlenen bir toplantıya New York Times ve CNN gibi medya organları kabul edilmedi. Trump, son olarak Twitter'dan 29 Nisan'da düzenlenecek Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine katılmayacağını bildirdi. 1920'dan beri her yıl geleneksel olarak düzenlenen yemeğe, medyanın yanı sıra iş dünyası ve siyasetin önemli isimleri de katılıyor. ABD başkanları da törende konuşma yapıyor.