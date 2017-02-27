Festivalde facia

ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde geleneksel olarak düzenlenen MardiGras Sokak Festivali kanlı bitti! Şüpheli bir kişi, festivali izleyenlerin arasına arabasıyla girdi. Korkunç olayda 28kişinin yaralandığı bildirildi.Festivalde eğlenen gruplar,facianın ardından sinirkrizi geçirdi. Polis, olayınterör saldırısı olduğundanşüphelenilmediğini, gözaltınaalınan şüphelinin alkollü araçkullandığını söyledi. Olayda yaralanan 28 kişiden 21 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bazılarının durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
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