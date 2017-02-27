Festivalde facia

ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde geleneksel olarak düzenlenen Mardi Gras Sokak Festivali kanlı bitti! Şüpheli bir kişi, festivali izleyenlerin arasına arabasıyla girdi. Korkunç olayda 28 kişinin yaralandığı bildirildi. Festivalde eğlenen gruplar, facianın ardından sinir krizi geçirdi. Polis, olayın terör saldırısı olduğundan şüphelenilmediğini, gözaltına alınan şüphelinin alkollü araç kullandığını söyledi. Olayda yaralanan 28 kişiden 21 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bazılarının durumunun ciddi olduğu öğrenildi.