Duygusal jest

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İngiltere'de beyin kanserine yakalanan Bradley Lowery'e (5), 3 ay ömür biçildi. İngiltere Futbol Federasyonu ise ölümün eşiğindeki küçük çocuğu, milli takımın maskotu seçti. Futbol sevgisiyle bilinen Bradley, İngiltere'nin 26 Mart'ta Wembley stadında Litvanya'yla yapacağı maçta milli takımla sahaya çıkacak.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Gazete
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