Almanya'da 2016 yılında sığınmacılara ve sığınmacı yurtlarına toplam 3 bin 533 saldırı düzenlendiği bildirildi.

Funke Medya Grubu bünyesindeki gazetelerdeki haberlere göre, Almanya İçişleri Bakanlığı'nın, Sol Parti'nin soru önergesine verdiği cevapta, geçen yıl sığınmacılara yönelik 2 bin 545, sığınmacı yurtlarına karşı da 988 saldırının yapıldığı belirtildi.

Söz konusu saldırılarda aralarında 43 çocuğun da bulunduğu 560 kişinin yaralandığı ifade edildi. Bunun yanı sıra yardım kuruluşlarına ve sığınmacılara yardım eden kişilere yönelik de 217 saldırının yapıldığı kaydedildi.





GÜNDE ORTALAMA 10 SALDIRI

Sol Parti Milletvekili Ulla Jelpke, sığınmacılara yönelik bu şiddeti kınayarak, Almanya'da sığınmacılara karşı günde ortalama 10 saldırının yapıldığına dikkati çekti.

Alman hükümetinin sürekli yasaları sertleştirerek sığınmacıların tehdit olduğuna ilişkin bir izlenim oluşturmayı bırakmasını isteyen Jelpke, "Aşırı sağcı şiddetin, iç güvenlikte merkezi sorun olarak görülmesi ve iç politika gündeminin üst sıralarında yer alması için ölümlerin mi yaşanması lazım?" ifadesini kullandı.





BARINAKLARA SALDIRI

Federal İçişleri Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl 2 bin 545 saldırı bireysel olarak doğrudan sığınmacıları hedef aldı. 988 saldırı ise sığınmacıların barındığı yurtlara yönelik gerçekleştirildi.

Sığınmacı yurtlarına yönelik 2015 yılında bin 31 saldırı olmuştu. 2016 yılındaki saldırılarda 43'ü çocuk olmak üzere, toplamda 560 sığınmacının yaralandığı kaydedildi.

Rakamlarla Almanya'da göçmenlere yönelik şiddet:

• 43'ü çocuk 560 yaralı

• 3.533 hostelde göçmenlere saldırı

• 2.545 göçmene bireysel saldırı

• 988 eve saldırı

• 217 mülteci kuruluşu ve gönüllüye saldırı



