AB teröristlerle kol kola girmiş

Avrupa Birliği'nin resmi istihbarat örgütü olan EU Intelligence and Situation Centre'in (AB İstihbarat ve Durum Merkezi – Intcen) FETÖ raporu basına sızdı. Brüksel merkezli yayın yapan ve AB haberleri veren 'euobserver' haber sitesinin yayınladığı 'Gizli' ibareli raporda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen aklanıyor.

ELEBAŞINI KORUMAYA ALDI

15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Gülen'in olmadığına vurgu yapılan raporda darbeyi aralarında 'Gülenciler, Kemalistler, AK Parti muhaliflerinin de olduğu bir grubun yapmış olduğu" belirtiliyor. 'euobserver' haber sitesinin ele geçirdiği 'gizli' ibareli raporda ilk kez AB'nin istihbarat ajanlarının topladıkları çarpıtma bilgilerle terör yapılanması hakkında birliğin resmi düşüncesi ortaya konulmuş oldu. Raporda "Gülenciler, Kemalistler, AK Parti karşıtları ve fırsatçı grupların birleşiminden oluşan bir yapı bu darbenin arkasındadır. Dinler arası diyalog misyonu olan Gülen'in bu darbede rolü yoktur" ibaresiyle açıkça Gülen'in korunması dikkat çekti. Raporda, "Gülen'in bizzat darbede bir rol oynamadığı, tek başına darbe yaptırabilecek kapasitesi yok" şeklinde hiç bir dayanağı olmayan skandal ifadeler yer alıyor.

CUMHURBAŞKANI'NA İFTİRA

Rapor bir başka iftirayı da atarak darbe girişimi sonrası FETÖ'cülerin tutuklanmasının da "Erdoğan tarafından gücünü derinleştirmek için kullanıldığı" şeklinde çarpıtma ifadelerin de yer alması dikkat çekiyor.

RÜTBELİLERİ KORUDU

Raporda, Gülen'in aklanmaya çalışıldığı da gözlemlenmekte. AB'nin istihbarat örgütünün raporuna göre darbenin içinde FETÖ'cüler olsa bile bunların rütbeleri "Yüzbaşı düzeyini geçmeyen düzeylerde!" ve Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kişiler hakkında bir planı yürürlüğe koyabilme olasılığı baskısı altında darbeye katılmış olabilirler ifadeleri yer aldı.

'İMAMLARLA' SIZDILAR

Tarafsız olması gereken istihbarat raporunun AB ülkelerine gitmesi dolayısıyla AB'nin açıkça Gülen'i koruduğu ortaya çıkmış oldu. Raporda Gülen hakkındaki tek olumsuz ifadelerin de FETÖ'nün tolerans adı altında anti-Hıristiyan ve anti-Semitik propaganda yaptığı ve üyelerinin "İmamlardan" aldıkları direktiflerle ülkelerin resmi kurumlara sızdığı bilgisi olması da dikkat çekti.