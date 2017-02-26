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Muhammed Ali’ye ayıp

Efsane boksörün oğlu . havalimanında gözaltına alındı. ‘Müslüman mısın?’ diye soruldu, 2 saat ifade verdi...

Muhammed Ali’ye ayıp
ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülke vatandaşlarına getirdiği vize yasağı geçen sene vefat eden efsane boksör Muhammed Ali'nin oğlu .'ı da vurdu. 44 yaşındaki genç adam, Jamaika'dan annesi ile dönerken Miami'deki Fort Lauderdale Havalimanı'nda gözaltına alındı. Muhammed Ali Jr.'ın 2 saat süren sorgusunun detayları ortaya çıktı. Polisin sorularına cevap veren anne Khalilah Camacho-Ali, eşi Muhammed Ali ile çekilmiş bir fotoğrafı da gösterip gümrükten geçti. Ancak aynı gümrük memuru, Amerikan vatandaşı olan ünlü boksörün oğluna iki kez 'Müslüman mısın?' ve 'Adını nereden aldın?' diye sordu. Sonra da geçişine izin vermedi. 2 saati bulan sorgulama ve bekleme sürecinin ardından Muhammed Ali Jr.'ın ülkeye girişine müsade edildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı ve Müslüman 7 ülkeye 3 ay vize yasağı getiren kararnamenin yürütmesi federal bir yargıç tarafından durdurulmuştu. Ancak son haftalarda birçok havalimanında özellikle Müslüman bazı yolcuların uzun gümrük prosedürlerine takıldıkları kamuoyunda sıkça dile getirilmeye başlamıştı. Öte yandan Florida'nın Tampa kentinde Yeni Tampa İslam Derneği'nin bünyesinde bulunan cami kundaklandı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler:
  • 26 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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