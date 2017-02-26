Le Pen karşıtları polisle çatıştı

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken seçim kampanyaları son hızıyla devam ediyor. Anketlerde birinci sırada gösterilen aşırı sağ Ulusal Cephe Partisi (FN) lideri Marine Le Pen 'in ülkenin kuzeybatısında bulunan Nantes kentinde düzenleyeceği mitingi protesto eden grupla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Nantes şehir meydanında toplanan sol ve aşırı sol görüşlü yaklaşık 2 bin kişinin, Le Pen'in bugün düzenlenecek Nantes mitingi için şehre gelişini protesto ettiği belirtildi. "Faşizme geçit yok", "Ulusal Cephe sosyal düzenbazlık" yazılı dövizler taşıyan grubun çevrede bulunan iş yerlerine saldırdığı, araç ve tramvay trafiğini engellediği ifade edildi. Şiddet eylemlerinin artması üzerine polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği gösteride 11 polis ve jandarmanın yaralandığı, 4 göstericinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Bu arada Başbakan Bernard Cazeneuve'ün FN karşıtı bir kampanya başlatacağı açıklandı. Fransız basınında yer alan bilgilere göre, Cazeneuve, "FN'in seçim vaatlerinin yalanlarla bezenmiş bir çıkmaz yol olduğunu göstermek benim görevim" ifadeleriyle gelecek günlerde aşırı sağın güçlü olduğu şehirleri ziyaret edecek. JDD gazetesine demeç veren Cazeneuve, "Halk yalanları anladığında çok geç olacak. Verilen hasar olağanüstü büyüklükte ve tamir edilemez olacak" uyarısında bulundu.

İki turlu olarak 23 Nisan ve 7 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Le Pen, yüzde 26 oyla anketlerde birinci sırayı koruyor. İkinci sırada ise yüzde 23 ile liberal sol görüşü benimseyen bağımsız aday Emmanuel Macron yer alıyor.