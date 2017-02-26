Le Len’e FEMEN şoku

Fransa'da bir ay sonra gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde güçlü bir aday olarak öne çıkan aşırı sağcı lider MarineLe Pen'in basın toplantısında olay çıktı. Çok sayıda basın mensubunun ve diplomatik temsilcilerin katıldığı toplantı, 'çıplak' eylemlerle adını duyuran FEMEN'in protestosunasahne oldu. Le Pen aleyhinde slogan atan FEMEN üyesi bir kadın güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkartıldı. Göğüs kısmına "Marine sahte birfeminist" yazan ve yine üstsüz olan Femen üyesi genç kadın aynı cümleyi tekrarlayarak sağcı lideri protesto etti. Le Pen, Müslüman sığınmacı karşıtı söylemleriyle tanınıyor.
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