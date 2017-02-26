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'da rejimine ağır darbe

'nin kuzeyindeki Bab ilçesine bağlı Tadif beldesi çevresinde Özgür Suriye Ordusu () birlikleri ile Beşşar rejimi ordusu arasındaki çatışmalarda 22 rejim askerinin öldürüldüğü bildirildi.

El Babda Esed rejimine ağır darbe

Fırat Kalkanı Harekatı bünyesindeki birliklerinin ortak temsil edildiği Havar Kilis Operasyon Odası'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, ÖSO birlikleri Bab ilçesinin güneyindeki Tadif beldesini yakınında rejim ordusu milisleri ile çatışmaya girdi. Çatışmalarda 22 rejim askeri öldürüldü.

Bab'ın TSK destekli ÖSO tarafından ele geçirilmesinin ardından ilçedeki terör örgütü DEAŞ unsurları, ilçenin güneyinde Tadif beldesine çekilmişti. Terör örgütü beldeyi hiç çatışmaya girmeden güçlerine bırakmıştı.

Fırat Kalkanı Harekatı bünyesindeki ÖSO güçleri ile rejim güçleri arasında daha önce Bab'ın güneybatısındaki Ebu Zeydin köyünde çatışmalar yaşanmıştı.
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  • 26 Şubat 2017, Pazar 23:03
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