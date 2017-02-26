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  1. Muhammed Ali’ye ayıp

savaş açtı

CNN savaş açtı
Amerikan medyası, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın basın mensuplarıyla görüşmesine , , ve gibi medya kuruluşlarının temsilcilerinin alınmamasına tepki gösterdi. CNN açıklamasında, "Beyaz Saray'ın bu adımı kabul edilemez. Açıkçası gerçekleri yazdığınız zaman bu şekilde intikam alıyorlar. Haberlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Wall Street Journal ise "Bazı basın kuruluşlarının alınmaması sebebiyle Beyaz Saray'dan şikayetçiyiz. Eğer zamanında biliyor olsaydık biz de toplantıya katılmazdık" değerlendirmesinde bulundu. Beyaz Saray basın sözcülerinden , alınan kararın engelleme değil bir düzenlemeden ibaret olduğunu kaydetmişti.
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  • 26 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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