CNN savaş açtı

Amerikan medyası, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın basın mensuplarıyla görüşmesine CNN, New York Times, BBC ve Los Angeles Times gibi medya kuruluşlarının temsilcilerinin alınmamasına tepki gösterdi. CNN açıklamasında, "BeyazSaray'ın bu adımı kabuledilemez. Açıkçası gerçekleri yazdığınız zaman bu şekilde intikam alıyorlar. Haberlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Wall Street Journal ise "Bazı basın kuruluşlarının alınmaması sebebiyle Beyaz Saray'dan şikayetçiyiz. Eğer zamanında biliyor olsaydık biz de toplantıya katılmazdık" değerlendirmesinde bulundu. Beyaz Saray basın sözcülerinden Sarah Sanders, alınan kararın engelleme değil bir düzenlemeden ibaret olduğunu kaydetmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.