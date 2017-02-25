Rusya ve Türkiye arasındaki S-400 füzeleri görüşmelerine yer veren İngiliz Times gazetesi, bu görüşmelerin Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığını azaltmak istemesinin işareti ya da bir pazarlık taktiği olabileceğini yazdı.
Times gazetesinde yayınlanan Richard Spencer imzalı yazıda, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın, Türkiye'nin kendini korumanın kalıcı bir yolunu bulması gerektiğini, S-400 füzelerinin de kalıcı bir çözüm olabileceği yönündeki açıklamasına yer verildi.
"TAKTİK Mİ, NATO'YA BAĞLILIĞI AZALTMA İSTEĞİ Mİ?"
Işık'ın açıklamalarının, Patriot füzelerinin yerini alması için geliştirilen MEADS füzelerinin üreticileri ABD, Alman ve İtalyanlara yönelik bir pazarlık taktiği olabileceği savunulan yazıda, Türkiye'nin savunma sistemleri konusunda Rusya'yla görüşmesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesinin NATO'ya olan bağlılığını azaltmak istediğine dair bir işaret de olabileceği belirtildi.
RUS TARAFI "FİNANSAL KONULARI KONUŞUYORUZ" DEMİŞTİ
Rus devlet savunma sanayi şirketi Roctec'in CEO'su Sergey Çemezov, Türk tarafının S-400 füzeleri konusunda kendileriyle görüştüğünü söylemişti. Çemezov görüşmelerin hangi aşamada olduğuna ilişkin bir soru karşısındaysa 'finansal konuları' tartışmaya başladıklarını kaydetmişti.
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ingilizler neden panikledi acaba ne gibi planlari vardi abd yle söyleyim suriyede kurulacak üs ve ortak türkiyeyi sikistirip bitirmek amac bu demedi demeyin milleti uyutmayalim referandumla durmak yok hazirlik yapmak var pakistan ve diger dostlarimizla canakkale savasi verebiliriz hazirlikli olmak olmamaktan iyidir elbette
alakasi az gercek su ki abd bize karsi orada askeri üsler kurmakta buda sinir ihlali yapacak demektir türkiye ninn yaptigi hamle kesinlikle gereklidir birde ypg abd nin köpegi olacak cünkü abd daha fazla silah verecek ypg ye bunun icin hazirlikli olalim bu dediklerim heriki tarafin yapacagi hamleyi bizzat bu bilgiyi yerinden aldim uyanik ve hazirlikli olalim abd nin niyeti kötü
Almayalım ,kendimiz yapalım.Türkiyedeki mühendislerden bir ekip kuralım yeterli gelmiyorsa yurtdışından eleman ithal edelim bu konuda uzman olanları Türkiyeye davet edelim.Hep al al al eskisinin yerine yeni model yapılıyor onuda mı alacağız .Yokmu bu konuda işbilir bir başmühendis.Elli yıldır kendi tüfeğimizi yapamıyorduk şimdi yapıyoruz işte .
türkiyenin müttefik dostlari olan ingiltere almanya fransa hollanda avusturya yunanistan ve dahalari artik türkiyeye karsi olan iclerindeki pislikler disariya vurdu kuduz köpekler gibi olur olmaz sekilde türkiyeye karsi topyekün saldiriya gectiler biri yaklasiyor öteki tokat vuruyor türkiyeyi bilardo topu gibi savuruyorlar bu köpeklerin vurucu darbesi bir ülke zayifladigi vakit bunlardan yardim bekledigin anda öldürücü darbeyi vururlar hain sistemleri böyle calisiyor kafir seytanlara dikkat türkiyem:
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