Rusya ve Türkiye arasındaki S-400 füzeleri görüşmelerine yer veren İngiliz Times gazetesi, bu görüşmelerin Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığını azaltmak istemesinin işareti ya da bir pazarlık taktiği olabileceğini yazdı.

Times gazetesinde yayınlanan Richard Spencer imzalı yazıda, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın, Türkiye'nin kendini korumanın kalıcı bir yolunu bulması gerektiğini, S-400 füzelerinin de kalıcı bir çözüm olabileceği yönündeki açıklamasına yer verildi.

"TAKTİK Mİ, NATO'YA BAĞLILIĞI AZALTMA İSTEĞİ Mİ?"

Işık'ın açıklamalarının, Patriot füzelerinin yerini alması için geliştirilen MEADS füzelerinin üreticileri ABD, Alman ve İtalyanlara yönelik bir pazarlık taktiği olabileceği savunulan yazıda, Türkiye'nin savunma sistemleri konusunda Rusya'yla görüşmesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesinin NATO'ya olan bağlılığını azaltmak istediğine dair bir işaret de olabileceği belirtildi.

RUS TARAFI "FİNANSAL KONULARI KONUŞUYORUZ" DEMİŞTİ

Rus devlet savunma sanayi şirketi Roctec'in CEO'su Sergey Çemezov, Türk tarafının S-400 füzeleri konusunda kendileriyle görüştüğünü söylemişti. Çemezov görüşmelerin hangi aşamada olduğuna ilişkin bir soru karşısındaysa 'finansal konuları' tartışmaya başladıklarını kaydetmişti.