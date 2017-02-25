Ermenistan ordusu geri çekilmek zorunda kaldı

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında Azerbaycan ordusunda can kayıplarının yaşandığı şiddetli çatışmalar meydana geldi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu gece saatlerinde tüm cephe boyunca Azerbaycan mevzilerine saldırı düzenledi.
Cephe hattının Hocavend-Fuzuli yönünde elverişli mevzileri ele geçirmek isteyen Ermenistan ordusu ile Azerbaycan ordusu arasında şiddetli çatışma yaşandı. Saldırının Azerbaycan askerlerince önlendiği, Ermenistan ordusunun geri çekilmek zorunda kaldığı bildirildi.
Çatışmada Azerbaycan ordusunda can kayıplarının bulunduğunu duyuran Bakanlık, şehit sayısı konusunda bilgi vermedi.
İlerleme kaydedemeyen Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerini ağır top atışına tuttuğu, Azerbaycan ordusunun da karşılık verdiği belirtildi.
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türkiyenin müttefik dostlari olan ingiltere almanya fransa hollanda avusturya yunanistan ve dahalari artik türkiyeye karsi olan iclerindeki pislikler disariya vurdu kuduz köpekler gibi olur olmaz sekilde türkiyeye karsi topyekün saldiriya gectiler biri yaklasiyor öteki tokat vuruyor türkiyeyi bilardo topu gibi savuruyorlar bu köpeklerin vurucu darbesi bir ülke zayifladigi vakit bunlardan yardim bekledigin anda öldürücü darbeyi vururlar hain sistemleri böyle calisiyor kafir seytanlara dikkat türkiyem:
Karabağ ve işgal edilen yerlerin kurtarılması için millet olarak her zaman maddi ve manevi desteklerimizle kardeşlerimizin yanındayız İnşallah.
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