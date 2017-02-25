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ordusu geri çekilmek zorunda kaldı

hattında ordusunda can kayıplarının yaşandığı şiddetli lar meydana geldi.

Ermenistan ordusu geri çekilmek zorunda kaldı

- hattında Azerbaycan ordusunda can kayıplarının yaşandığı şiddetli lar meydana geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu gece saatlerinde tüm cephe boyunca Azerbaycan mevzilerine saldırı düzenledi.

Cephe hattının Hocavend-Fuzuli yönünde elverişli mevzileri ele geçirmek isteyen Ermenistan ordusu ile Azerbaycan ordusu arasında şiddetli çatışma yaşandı. Saldırının Azerbaycan askerlerince önlendiği, Ermenistan ordusunun geri çekilmek zorunda kaldığı bildirildi.

Çatışmada Azerbaycan ordusunda can kayıplarının bulunduğunu duyuran Bakanlık, şehit sayısı konusunda bilgi vermedi.

İlerleme kaydedemeyen Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerini ağır top atışına tuttuğu, Azerbaycan ordusunun da karşılık verdiği belirtildi.
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  • 25 Şubat 2017, Cumartesi 10:55
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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benhur benhur

türkiyenin müttefik dostlari olan ingiltere almanya fransa hollanda avusturya yunanistan ve dahalari artik türkiyeye karsi olan iclerindeki pislikler disariya vurdu kuduz köpekler gibi olur olmaz sekilde türkiyeye karsi topyekün saldiriya gectiler biri yaklasiyor öteki tokat vuruyor türkiyeyi bilardo topu gibi savuruyorlar bu köpeklerin vurucu darbesi bir ülke zayifladigi vakit bunlardan yardim bekledigin anda öldürücü darbeyi vururlar hain sistemleri böyle calisiyor kafir seytanlara dikkat türkiyem:

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 25.02.2017 20:37
Ali Ali

Karabağ ve işgal edilen yerlerin kurtarılması için millet olarak her zaman maddi ve manevi desteklerimizle kardeşlerimizin yanındayız İnşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet17
hayır0
cevapla 25.02.2017 11:25
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