Yol Durumu
  1. Almanya'da bir kişi aracıyla kalabalığın arasına daldı
  2. Türkiye'nin hamlesi İngiliz'i panikletti

'a haddini bildirdi

ordusu, Ermeni birliklerin bulunduğu bir ateş noktasını vurarak imha ederken, ’a ait bir insansız hava aracı da düşürüldü.

Azerbaycan Ermenistana haddini bildirdi
ordusu, Ermeni birliklerin bulunduğu bir ateş noktasını vurarak imha ederken, 'a ait bir insansız hava aracı da düşürüldü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattının Talış köyü yönünde, Azerbaycan mevzilerine ateş açan Ermeni birliklerin bulunduğu bir ateş noktasının vurularak imha edildiği belirtildi. Ermenistan ordusunun can kaybı verdiğini açıklayan Bakanlık, saldırının görüntülerini yayınladı. Ayrıca, Ermenistan'a ait 1 insansız hava aracı Talış köyü yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşları yaparken belirlendiği ve Azerbaycan askerleri tarafından açılan ateş sonucu düşürüldüğü kaydedildi.

Ermenistan ordusu, dün gece saatlerinde tüm cephe boyunca Azerbaycan mevzilerine saldırı düzenlemiş, Hocavent-Fuzuli yönünde stratejik mevkileri ele geçirme girişiminde bulunan Ermeniler ile Azerbaycan güçleri arasında şiddetli lar yaşanmıştı.
Etiketler: , ,
  • 25 Şubat 2017, Cumartesi 21:19
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar