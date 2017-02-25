Polisin müdahalesiyle kaçmaya başlayan araç şoförü kısa bir kovalamacının ardından polis tarafından vurularak öldürüldü.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Polis sözcüsü Anne Baas ise yaptığı açıklamada olayın bir terör saldırısı olup olmadığı hakkında henüz ellerinde net bir bilgi olmadığını söyledi.