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'da bir kişi aracıyla kalabalığın arasına daldı

'nın kentinde özel aracıyla insanların arasına dalan bir kişi 3 kişiyi yaraladı.

Almanyada bir kişi aracıyla kalabalığın arasına daldı

Polisin müdahalesiyle kaçmaya başlayan araç şoförü kısa bir kovalamacının ardından polis tarafından vurularak öldürüldü.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Polis sözcüsü Anne Baas ise yaptığı açıklamada olayın bir terör saldırısı olup olmadığı hakkında henüz ellerinde net bir bilgi olmadığını söyledi.
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  • 25 Şubat 2017, Cumartesi 21:30
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