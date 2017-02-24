Yürü be Schumi

Alman F1 pilotu Michael Schumacher'in tekrar yürüyebileceği iddialarına ortaya atan Bunte dergisi mahkemelik oldu. 2013 yılında Fransız Alpleri'nde kayak yaparken başını kayaya çarpan Schumi, o günden bu yana yatağa bağımlı olarak yaşıyor. Tedavisi için 50 milyon doların üzerinde harcama yapılan Alman Pilot, konuşamıyor, yürüyemiyor sadece işaretle derdini anlatabiliyor... Efsane pilotun yürüyebildiği haberi, eşi Corinna Schumacher'i çok kızdırdı. Bu haber üzerine Schumacher ailesi dava açtı, özel hayatın gizliliğini ihlalden dolayı tazminat talep etti. Ailenin avukatı Felix Damm duruşmada, derginin ortaya attığı iddiayı yalanladı. "Schumacher yürüyemiyor" diyerek pilotun hâlâ yatağa bağımlı olduğunu aktardı.
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