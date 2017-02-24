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'tan , ve NYT'ye ambargo!

The , ve gibi medya devlerinin de aralarında bulunduğu bazı yayın organlarının, Beyaz Saray'daki basın toplantılarına artık alınmayacağı bildirildi.

Trumptan CNN, BBC ve NYTye ambargo!

Beyaz Saray'da, Sean Spicer'ın bugünkü basın toplantısında , , , Politico, Los Angeles Times, The Times, The Hill, Buzzfeed, Daily Mail ve başka bazı yayın kuruluşları alınmadı.

​Beyaz Saray'ın bu kararına tepki olarak, içeriye girmesine izin verilen bazı yayın organlarının temsilcileri, uygulamayı protesto etmek için toplantıya katılmadı.

The Associated Press ve Time, karara tepki olarak basın toplantısına girmeyen yayın organları arasında yer alıyor.
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  • 24 Şubat 2017, Cuma 23:12
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