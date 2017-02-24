Nükleer çıkış

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin nükleer silah kapasitesinin genişlemesini ve 'en tepede' olduğunu göstermesi gerektiğini belirtti. Rusya'yla ilişkiler konusunda da görüşünü bildiren Trump, Rusya'nın silahların kontrolü anlaşmalarına aykırı olarak yeni kruz füzeleri sevk ettiğini ileri sürdü. Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmeleri durumunda bu konuyu da gündeme getireceğini açıkladı. Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleriyle ilgili 'çok öfkeli' olduğunu belirten ABD Başkanı, buna karşılık Japonya ve Güney Kore'ye füze savunma sistemleri yerleştirebileceklerini, ancak öncelikle konuşacak şeyler bulunduğunu söyledi.