Nükleer çıkış

ABD Başkanı DonaldTrump, ülkesinin nükleer silahkapasitesinin genişlemesinive 'en tepede' olduğunugöstermesi gerektiğini belirtti.Rusya'yla ilişkiler konusundada görüşünü bildiren Trump,Rusya'nın silahların kontrolüanlaşmalarına aykırı olarak yenikruz füzeleri sevk ettiğini ilerisürdü. Rusya Devlet Başkanı Putinile görüşmeleri durumunda bukonuyu da gündeme getireceğiniaçıkladı. Kuzey Kore'nin balistikfüze denemeleriyle ilgili 'çoköfkeli' olduğunu belirtenABD Başkanı, buna karşılıkJaponya ve Güney Kore'yefüze savunma sistemleriyerleştirebileceklerini, ancaköncelikle konuşacak şeylerbulunduğunu söyledi.
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