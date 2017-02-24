George Soros artık sınırı geçti

Orban, Macaristan Devlet Radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, sığınmacı krizi ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Macaristan'da faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarının şeffaf olması gerektiğini ifade eden Orban, bu konuda gerekli adımları atacaklarını bildirdi.

"PARAYLA MACAR KAMUOYUNU ETKİLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Ülkede faaliyet gösteren bazı STK'ların küresel sermayenin çıkarlarını koruduğunu savunan Orban, "Macaristan'da faaliyet gösteren ve kendini 'sivil' olarak isimlendiren uluslararası kuruluşlar hesap verebilir ve şeffaf hale getirilmeli. Çünkü kendilerine sivil adı vermelerine rağmen aslında küresel sermayenin çıkarlarını koruyor ve dışarıdan aldıkları parayla Macar kamuoyunu etkilemeye çalışıyorlar." diye konuştu.

"SOROS VE KURULUŞLARI ARTIK SINIRI GEÇTİ"

Orban, bazı STK'ların kimlerden ve ne için para aldıklarının belli olmadığını ve Macar kanunlarını ihlal etmeleri için sürekli sığınmacıları kışkırtıp Macaristan'a sokmaya çalıştığını iddia ederek, "Geçen 20 yıl boyunca bu kuruluşlara tahammül ettik ama sığınmacı konusunda gösterdikleri tutum artık fazla. Uluslararası sermaye, George Soros ve kuruluşları, attıkları bu adımla artık sınırı geçtiler." ifadelerini kullandı.

Başbakan Orban, "Avrupa Birliği bir cennet imparatorluğu değil, bilakis savaş alanı. Sürekli Macarların karar alma yetkisini almasınlar diye Brüksel'deki bürokratlara karşı mücadele etmek gerekiyor." diye konuştu.