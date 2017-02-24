Almanya, ırkçı cinayetleri kapatmak için düğmeye bastı! 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan ırkçı terör hücresi Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü'nün (NSU) hayatta kalan tek üyesi Beate Zschaepe, hala ceza almadı. 2013'ten beri devam eden davada skandal gelişmeler yaşandı. NSU davasıtanıklarının peş peşe ölmesiakıllarda soru işaretleri yarattı. Evlerinde ölü bulunan 4 tanığın ardından 5. tanık olarak dinlenmesi beklenen "Nazi Gelin"in "kankası" Corinna B.'nin de 2Şubat 2017'de öldüğü açıklandı. Kafa karıştıran tanık ölümleri Alman istihbarat örgütünü zanaltında bıraktı. Almen medyası ise söz konusu esrarengiz ölümlerle ilgili 3 maymunu oynadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.