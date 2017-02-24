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Alman işi

8 Türk’ü öldüren davası çıkmaza girdi. ‘Nazi gelin’in kankası olan 5. tanık da aniden ölüverdi!

Alman işi
Almanya, ırkçı cinayetleri kapatmak için düğmeye bastı! 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan ırkçı terör hücresi Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü'nün () hayatta kalan tek üyesi Beate Zschaepe, hala ceza almadı. 2013'ten beri devam eden davada skandal gelişmeler yaşandı. NSU davası tanıklarının peş peşe ölmesi akıllarda soru işaretleri yarattı. Evlerinde ölü bulunan 4 tanığın ardından 5. tanık olarak dinlenmesi beklenen "Nazi Gelin"in "kankası" Corinna B.'nin de 2 Şubat 2017'de öldüğü açıklandı. Kafa karıştıran tanık ölümleri Alman istihbarat örgütünü zan altında bıraktı. Almen medyası ise söz konusu esrarengiz ölümlerle ilgili 3 maymunu oynadı.
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