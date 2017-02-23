Ölmeden mezara girdiler!

Çin'de eşlerinden boşanan kadınlar depresyona girdi. Acılarını unutmak için yeni bir meditasyon yöntemi geliştirdi. Ayrılığı ölmeye eş değertutan kadınlar, mezar kazıp içinegirdi. Bu sayede acılarından arınmayı öğrendi. Yöntemi ortaya atan Liu Taijie, "Meditasyonu yapan öğrencilerim her geçen gün artıyor. Sıralı mezarlar kazıp içine giriyoruz. Ölümü deneyimlemeye çalışıyoruz. Mezardan çıkınca dayeniden doğmuş gibi hissediyoruz" dedi. Uygulanan bu ilginç yöntem, herkesi şaşkına çevirdi.
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