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Güzel rekabet

Güzel rekabet
Dünyanın en çekici kızlarının yaşadığı 'da seçmeleri oldukça zorlu geçti. 50 bin genç kız, 2017 Rusya güzeli olabilmek için Moskova'daki seçmelere katıldı. Bir alışveriş merkezinde düzenlenen seçmelerde güzeller, kusursuz fizikleriyle jüriyi zorladı. Yana Dobrovolskaya geçen yıl Rusya'nın en güzel kızı seçilmişti. 18 yaşındaki Dobrovolskaya, 1 milyon dolarlık tacı kazanmıştı.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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