Suriye konulu Cenevre 4 görüşmelerine katılan muhalefet heyetinin başkanı Nasır el-Hariri, Birleşmiş Milletler gözetimindeki görüşmelerde muhaliflerin rejimle doğrudan görüşme isteğini yineleyerek, Beşşar Esed rejiminin en fazla rahatsız olduğu konunun siyasi geçiş olduğunu söyledi.



Hariri, BM binasındaki görüşmelerin resmi açılış toplantısına gitmek üzere, konakladıkları Crowne Plaza Oteli'nden ayrılmadan önce gazetecilere açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura ile öğle saatlerinde gerçekleştirdikleri görüşmelerde sorun olmadığını söyleyen Hariri, "Moskova ve Kahire platformlarından heyetimiz içinde birer kişi var zaten. Açılış toplantısında onlar zaten bulunacaklar." dedi.

Hariri, Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdad'ın "siyasi geçiş bir rüyadır" sözlerine yanıt olarak , şunları söyledi:

"Rejimi en fazla rahatsız eden şey, siyasi geçiştir. Zira bu, varlığını tehdit ediyor. Bu can sıkıcı sözlerle karışlaşmamız normaldir. Rejimin sabote etmek girişimleri normaldir."

"ESED'İN İKTİDARDA KALMASI RÜYADIR"

Nasır Hariri, "Mistura'dan Cenevre 1 Bildirisi'ni ve BMGK 2254 sayılı kararını uygulamak konusunda çok net bir mesaj aldık." ifadesini kullandı.

Cenevre 1 Bildirisi'nin iki tarafın karşılıklı rızasına dayanan geçiş yönetimi kurulmasını öngördüğünü hatırlatan Hariri, "Beşşar Esed'in görevde kalması da Suriye halkının tasarrufundadır. Suriye halkı istemeden Beşşar Esed'in iktidarda kalması rüyadır. Asıl rüya, siyasi geçişin Beşşar Esed ile gerçekleşmesidir" diye konuştu.

Hariri, şunları kaydetti:

"Bizim heyetimiz, Suriye halkının temsilcisidir. Suriye halkı, kendilerini kimin temsil ettiğini, savunduğunu, kimin muhalif olduğunu çok iyi biliyor. Formalite olan konulara takılmayacağız. Mistura, görüşmelerin başarılı olmasını istiyorsa, bizleri (rejim heyetiyle) doğrudan görüşmelere geçirmelidir. Bu şekilde zaman kaybı olmaz. Moskova ve Kahire gruplarını ulusal çıkarı öne çıkarmaya davet ediyoruz."

Görüşmelerin resmi açılışı, Kahire ve Moskova yönetimlerine yakınlığıyla bilinen ve kendilerini muhalif olarak adlandıran grupların muhalefet heyetinde yer almak için öne sürdüğü şartlar nedeniyle akşam saatlerine ertelenmişti. Söz konusu gruplar muhalefet içerisindeki temsilci sayılarını artırmak ve ayrı birer oluşum olarak yer almayı talep etmişti.