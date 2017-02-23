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'den muhaliflere ve Esed rejimine çağrı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri , Cenevre'deki barış görüşmelerine katılan Suriyeli muhaliflere ve Esed rejimine gönderdiği mesajda "Savaşı bitirin" çağrısında bulundu.

BMden muhaliflere ve Esed rejimine çağrı

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Genel Sekreter Guterres'in Suriye'de siyasi çözüm görmek istediğini söyledi.

Dujarric, AA muhabirinin "Genel Sekreterin Cenevre'deki taraflara bir mesajı var mı?" sorusu üzerine "Genel Sekreter Suriye'deki savaşın sona erdiğini, ülke içinde ve dışındaki Suriyelilerin çektiği acılarının bittiğini görmek istiyor" dedi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Suriye konulu görüşmelerin 4. turu bugün başlamıştı.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe 22:19
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