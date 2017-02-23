BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Genel Sekreter Guterres'in Suriye'de siyasi çözüm görmek istediğini söyledi.

Dujarric, AA muhabirinin "Genel Sekreterin Cenevre'deki taraflara bir mesajı var mı?" sorusu üzerine "Genel Sekreter Suriye'deki savaşın sona erdiğini, ülke içinde ve dışındaki Suriyelilerin çektiği acılarının bittiğini görmek istiyor" dedi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Suriye konulu görüşmelerin 4. turu bugün başlamıştı.